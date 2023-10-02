Як передати показники лічильника: Нафтогаз назвав 5 способів

Українці можуть передавати показники лічильника за спожитий газ відсьогодні і протягом тижня до 5 жовтня за допомогою сервісів, що включають чатботи, СМС автоматичний режим і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України".
У газопостачальній компанії закликали не витрачати час на дзвінки у Контакт-центр, візити до Центру обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платежів.
"Фіксуйте кубометри спожитого газу за допомогою сервісів ГК "Нафтогаз України". Тестуйте наші діджитал-канали та обирайте найзручніший", - йдеться в оголошенні.
Ось такі способи запропонували у ЦК:
Для клієнтів яких операторів доступна можливість
Як зазначили в Нафтогазі, наразі така можливість доступна виключно для клієнтів:
"Звертаємо вашу увагу, що для споживачів даних регіонів будь-які інші сервіси обліку не є коректними та працювати не будуть", - додали у ГК.
Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді пояснили, що українці можуть отримати пільгу на оплату за доставку та розподіл газу, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.
А також перед цим повідомлялося, що деякі українці можуть не сплачувати рахунки за газ у повному розмірі. Така знижка надається абсолютно за весь спожитий обсяг газу.
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