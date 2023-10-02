Як передати показники лічильника: Нафтогаз назвав 5 способів

У газопостачальній компанії закликали не витрачати час на дзвінки у Контакт-центр, візити до Центру обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платежів.

"Фіксуйте кубометри спожитого газу за допомогою сервісів ГК "Нафтогаз України". Тестуйте наші діджитал-канали та обирайте найзручніший", - йдеться в оголошенні.

Ось такі способи запропонували у ЦК:

чатботи https://chats.viber.com/naftogazpostac; http://m.me/NaftogazGasSupply; https://t.me/GASUA_bot; SMS на короткий номер 4647; особистий кабінет https://my.gas.ua/login; за спрощеною процедурою gas.ua/ru/indicators; в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone) / 098-300-2-888 (Kyivstar) / 093-300-2-888 (Lifecell).

Для клієнтів яких операторів доступна можливість

Як зазначили в Нафтогазі, наразі така можливість доступна виключно для клієнтів:

Кропивницька філія "Газмережі",

Дніпровська філія "Газмережі",

Харківська філія "Газмережі",

Харківська міська філія "Газмережі",

Криворізька філія "Газмережі",

АТ "Вінницягаз",

Житомирська філія "Газмережі",

АТ "Сумигаз",

Київська філія "Газмережі",

АТ "Львівгаз",

АТ "Дніпропетровськгаз",

АТ «Хмельницькгаз»,

АТ "Миколаївгаз",

Донецькоблгаз,

АТ "Івано-Франківськгаз",

АТ"Черкасигаз".

"Звертаємо вашу увагу, що для споживачів даних регіонів будь-які інші сервіси обліку не є коректними та працювати не будуть", - додали у ГК.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді пояснили, що українці можуть отримати пільгу на оплату за доставку та розподіл газу, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.

А також перед цим повідомлялося, що деякі українці можуть не сплачувати рахунки за газ у повному розмірі. Така знижка надається абсолютно за весь спожитий обсяг газу.