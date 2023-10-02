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Як передати показники лічильника: Нафтогаз назвав 5 способів

Фото: які способи передати показники лічильника за газ (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українці можуть передавати показники лічильника за спожитий газ відсьогодні і протягом тижня до 5 жовтня за допомогою сервісів, що включають чатботи, СМС автоматичний режим і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України".

У газопостачальній компанії закликали не витрачати час на дзвінки у Контакт-центр, візити до Центру обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платежів.

"Фіксуйте кубометри спожитого газу за допомогою сервісів ГК "Нафтогаз України". Тестуйте наші діджитал-канали та обирайте найзручніший", - йдеться в оголошенні.

Ось такі способи запропонували у ЦК:

  1. чатботи https://chats.viber.com/naftogazpostac; http://m.me/NaftogazGasSupply; https://t.me/GASUA_bot;
  2. SMS на короткий номер 4647;
  3. особистий кабінет https://my.gas.ua/login;
  4. за спрощеною процедурою gas.ua/ru/indicators;
  5. в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone) / 098-300-2-888 (Kyivstar) / 093-300-2-888 (Lifecell).

Для клієнтів яких операторів доступна можливість

Як зазначили в Нафтогазі, наразі така можливість доступна виключно для клієнтів:

  • Кропивницька філія "Газмережі",
  • Дніпровська філія "Газмережі",
  • Харківська філія "Газмережі",
  • Харківська міська філія "Газмережі",
  • Криворізька філія "Газмережі",
  • АТ "Вінницягаз",
  • Житомирська філія "Газмережі",
  • АТ "Сумигаз",
  • Київська філія "Газмережі",
  • АТ "Львівгаз",
  • АТ "Дніпропетровськгаз",
  • АТ «Хмельницькгаз», 
  • АТ "Миколаївгаз",
  • Донецькоблгаз,
  • АТ "Івано-Франківськгаз",
  • АТ"Черкасигаз".

"Звертаємо вашу увагу, що для споживачів даних регіонів будь-які інші сервіси обліку не є коректними та працювати не будуть", - додали у ГК.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді пояснили, що українці можуть отримати пільгу на оплату за доставку та розподіл газу, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.

А також перед цим повідомлялося, що деякі українці можуть не сплачувати рахунки за газ у повному розмірі. Така знижка надається абсолютно за весь спожитий обсяг газу.

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