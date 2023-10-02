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Как передать показания счетчика: "Нафтогаз" назвал 5 способов

Фото: какие способы передать показатели счетчика за газ (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинцы могут передавать показания счетчика за потребленный газ с сегодняшнего дня и в течение недели до 5 октября с помощью сервисов, включающих чатботы, СМС автоматический режим и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украины".

В газоснабжающей компании призвали не тратить время на звонки в Контакт-центр, визиты в Центры обслуживания клиентов или ожидания печатных платежей.

"Фиксируйте кубометры потребленного газа с помощью сервисов ГК "Нафтогаз Украины". Тестируйте наши диджитал-каналы и выбирайте самый удобный", - говорится в объявлении.

Вот такие способы предложили в ГК:

  1. чатботы https://chats.viber.com/naftogazpostac; http://m.me/NaftogazGasSupply; https://t.me/GASUA_bot;
  2. СМС на короткий номер 4647;
  3. личный кабинет https://my.gas.ua/login;
  4. по упрощенной процедуре gas.ua/ru/indicators;
  5. в автоматическом режиме, используя IVR меню по номерам: 066-300-2-888 (Vodafone) / 098-300-2-888 (Kyivstar) / 093-300-2-888 (Lifecell).

Для клиентов каких операторов доступна возможность

Как отметили в "Нафтогазе", в настоящее время такая возможность доступна исключительно для клиентов: 

  • Кропивницкий филиал "Газсети",
  • Днепровский филиал "Газсети",
  • Харьковский филиал "Газсети",
  • Харьковский городской филиал "Газсети",
  • Криворожский филиал "Газсети",
  • АО "Винницагаз",
  • Житомирский филиал "Газсети",
  • АО "Сумыгаз",
  • Киевский филиал "Газсети",
  • АО "Львовгаз",
  • АО "Днепропетровскгаз",
  • АО «Хмельницкгаз»,
  • АО "Николаевгаз",
  • Донецкоблгаз,
  • АО "Ивано-Франковскгаз",
  • АО "Черкассыгаз".

"Обращаем ваше внимание, что для потребителей данных регионов любые другие сервисы учета не корректны и работать не будут", - добавили в ГК.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде пояснили, что украинцы могут получить льготу на оплату за доставку и распределение газа, если расход в месяц не превышает установленные социальные нормативы.

А также перед этим сообщалось, что некоторые украинцы могут не платить по счетам за газ в полном размере. Такая скидка предоставляется за абсолютно весь потребленный объем газа.

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