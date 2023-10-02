Как передать показания счетчика: "Нафтогаз" назвал 5 способов

Украинцы могут передавать показания счетчика за потребленный газ с сегодняшнего дня и в течение недели до 5 октября с помощью сервисов, включающих чатботы, СМС автоматический режим и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украины".
В газоснабжающей компании призвали не тратить время на звонки в Контакт-центр, визиты в Центры обслуживания клиентов или ожидания печатных платежей.
"Фиксируйте кубометры потребленного газа с помощью сервисов ГК "Нафтогаз Украины". Тестируйте наши диджитал-каналы и выбирайте самый удобный", - говорится в объявлении.
Вот такие способы предложили в ГК:
Для клиентов каких операторов доступна возможность
Как отметили в "Нафтогазе", в настоящее время такая возможность доступна исключительно для клиентов:
"Обращаем ваше внимание, что для потребителей данных регионов любые другие сервисы учета не корректны и работать не будут", - добавили в ГК.
Напомним, ранее в Пенсионном фонде пояснили, что украинцы могут получить льготу на оплату за доставку и распределение газа, если расход в месяц не превышает установленные социальные нормативы.
А также перед этим сообщалось, что некоторые украинцы могут не платить по счетам за газ в полном размере. Такая скидка предоставляется за абсолютно весь потребленный объем газа.
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