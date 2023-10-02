Как передать показания счетчика: "Нафтогаз" назвал 5 способов

В газоснабжающей компании призвали не тратить время на звонки в Контакт-центр, визиты в Центры обслуживания клиентов или ожидания печатных платежей.

"Фиксируйте кубометры потребленного газа с помощью сервисов ГК "Нафтогаз Украины". Тестируйте наши диджитал-каналы и выбирайте самый удобный", - говорится в объявлении.

Вот такие способы предложили в ГК:

чатботы https://chats.viber.com/naftogazpostac; http://m.me/NaftogazGasSupply; https://t.me/GASUA_bot; СМС на короткий номер 4647; личный кабинет https://my.gas.ua/login; по упрощенной процедуре gas.ua/ru/indicators; в автоматическом режиме, используя IVR меню по номерам: 066-300-2-888 (Vodafone) / 098-300-2-888 (Kyivstar) / 093-300-2-888 (Lifecell).

Для клиентов каких операторов доступна возможность

Как отметили в "Нафтогазе", в настоящее время такая возможность доступна исключительно для клиентов:

Кропивницкий филиал "Газсети",

Днепровский филиал "Газсети",

Харьковский филиал "Газсети",

Харьковский городской филиал "Газсети",

Криворожский филиал "Газсети",

АО "Винницагаз",

Житомирский филиал "Газсети",

АО "Сумыгаз",

Киевский филиал "Газсети",

АО "Львовгаз",

АО "Днепропетровскгаз",

АО «Хмельницкгаз»,

АО "Николаевгаз",

Донецкоблгаз,

АО "Ивано-Франковскгаз",

АО "Черкассыгаз".

"Обращаем ваше внимание, что для потребителей данных регионов любые другие сервисы учета не корректны и работать не будут", - добавили в ГК.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде пояснили, что украинцы могут получить льготу на оплату за доставку и распределение газа, если расход в месяц не превышает установленные социальные нормативы.

А также перед этим сообщалось, что некоторые украинцы могут не платить по счетам за газ в полном размере. Такая скидка предоставляется за абсолютно весь потребленный объем газа.