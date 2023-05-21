ua ru
Нд, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як пенсіонеру в Україні збільшити виплати ПФУ: особливості нового механізму

Новость на русском →
Україна, Неділя 21 травня 2023 13:46
Як пенсіонеру в Україні збільшити виплати ПФУ: особливості нового механізму Фото: як пенсіонеру в Україні збільшити виплати ПФУ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Пенсіонери в Україні можуть збільшити розмір пенсії. Для цього існує окремий механізм, який має свої особливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Зокрема, пенсіонери не можуть скористатися системою добровільних внесків, завдяки яким, наприклад, українець, що офіційно не працює, може збільшити свій страховий стаж, і таким чином збільшити розмір майбутньої пенсії.

У випадку з українцями, що вже отримують пенсії, діє інший механізм - так звана система благодійних пожертв.

"У разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви 70% суми спрямовується для виплати пенсії обраному пенсіонерові, а решта 30% - як фінансовий ресурс на фінансування пенсій інших пенсіонерів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, внутрішні переселенці можуть підтвердити свій стаж роботи, навіть за відсутності трудової книжки. У таких випадках підтвердити стаж можна через онлайн-систему Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, в Україні проведуть перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії Пенсионный фонд Украины Пенсійна реформа
NEWS
ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто
ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів