Как пенсионеру в Украине увеличить выплаты ПФУ: особенности нового механизма

Пенсионеры в Украине могут увеличить размер пенсии. Для этого существует отдельный механизм, имеющий свои особенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

В частности, пенсионеры не могут воспользоваться системой добровольных взносов, благодаря которым, например, официально не работающий украинец может увеличить свой страховой стаж, и таким образом увеличить размер будущей пенсии.

В случае с украинцами, уже получающими пенсии, действует другой механизм - так называемая система благотворительных пожертвований.

"В случае осуществления персонализированного благотворительного пожертвования 70% суммы направляется для выплаты пенсии избранному пенсионеру, а остальные 30% - как финансовый ресурс на финансирование пенсий других пенсионеров", - говорится в сообщении.