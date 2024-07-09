Як пенсіонерам пройти ідентифікацію для поновлення виплат: способи

Частині українських пенсіонерів треба пройти ідентифікацію особи, щоб продовжити отримувати виплати. Така процедура необхідна для підтвердження, що гроші отримує та людина, якій вони призначені.
РБК-Україна розповідає, кому необхідно пройти ідентифікацію особи та як це можна зробити.
Ідентифікація особи є міжнародною практикою. В Україні вона діє з 2004 року та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат.
Мета ідентифікації – перевірити, чи дійсно є людина, яка отримує кошти від держави, і чи виплати отримує той, кому вони були призначені. Ідентифікацію треба проходити кожні 6 місяців.
Більшість українських пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат проходили фізичну ідентифікацію, коли зверталися особисто до банку для отриманням нової пластикової картки. Також ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, коли приносив пенсію.
Пенсіонери-переселенці, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, останні 3 роки отримували пенсії без фізичної ідентифікації. У березні 2024 року термін виплати пенсії без проходження ідентифікації завершився.
Тим, хто не встиг пройти процедуру вчасно, виплати зупинили. Пройти ідентифікацію особи можна й зараз. Після підтвердження особи пенсію виплатять за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації.
Фото: Частині пенсіонерів-переселенців зупинили виплати пенсій через непроходження ідентифікації (gettyimages.com)
Ідентифікацію пенсіонери можуть пройти під час візиту до відділення АТ "Ощадбанк" або до Пенсійного фонду України (ПФУ). Із собою треба мати документи:
Віддалену ідентифікацію можна пройти одним з таким способів:
Фото: Багатьом пенсіонерам зручніше пройти ідентифікацію особи через відеозв'язок (gettyimages.com)
Пенсіонери, які перебувають на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном, або не мають фізичної можливості відвідати установи "Ощадбанку" чи ПФУ, можуть пройти ідентифікацію через відеоконференцзв'язок.
Для цього треба записатися на порталі ПФУ:
Для узгодження часу часу та способу проведення відеоідентифікації із заявником звяжеться працівник ПФУ. Відеодзвінок відбудеться не раніше, ніж через 10 робочих днів, але не пізніше 30 календарних днів з дати подання заяви.
Під час відеоідентифікації треба пред'явити документ, що посвідчує особу отримувача виплати або його законного представника, у випадку дитини – свідоцтво про народження дитини.
Під час відеодзвінка працівник Фонду звірить особу людини з фото у документах.
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При підготовці матеріалу використані джерела: ПФУ, Мінсоцполітики.