Чи потрібна перереєстрація пенсіонерам за кордоном: пояснення консульства

Значна частина українських біженців за кордоном – люди пенсійного віку. Останнім часом багатьох цікавить, як здійснити перереєстрацію для пенсіонерів.

У яких випадках можуть припинити виплату пенсій та що робити українцям за кордоном, РБК-Україна повідомляє з посиланням на пояснення Консульства України у Гданську.

Зазначається, що до установи останнім часом часто звертаються українці з питанням, як пройти перереєстрацію для пенсіонерів, що проживають за кордоном. Тому в консульстві вирішили надати роз’яснення.

"Чинне законодавство не передбачає "перереєстрацію" осіб для продовження отримання пенсій. Але є один виняток. Йдеться про те, що виплата пенсії може бути припинена у випадках, передбачених частиною 1 статті 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", – звертають увагу у консульстві.

Зокрема:

у разі призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

у разі неотримання призначеної пенс ії протягом 6 місяців підряд ;

ії ; в інших випадках, передбачених законом.

В такому разі поновлення пенсійної виплати відбувається при особистому зверненні пенсіонера до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України, з пред’явленням документів, що посвідчують особу, та поданням відповідної заяви.

"Водночас для громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, у якому його буде припинено чи скасовано, передбачена можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою", – уточнюють у відомстві.

Для поновлення пенсії до заяви про перерахунок пенсії треба додати:

копію документа/документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (із перекладом);

або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (із перекладом); оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом);

(з перекладом); копію паспорта громадянина України.

Консульство може видати відповідний документ (Свідоцтво), що посвідчує відповідний факт. Алгоритм дій такий:

записатися на прийом на вчинення нотаріальної дії. Більше інформації про те, яким чином це зробити – за посиланням. Необхідно записатися на вчинення нотаріальної дії, а саме – засвідчення підпису на заяві;

прибути до Консульства України в час і день, в який записалися;

мати при собі дійсний паспорт (внутрішній або закордонний), заповнити заяву (можна на місці) та сплатити (бажано карткою) консульський збір.

Документ готується при людині і видається відразу (до 30 хв. очікування після прийняття заяви до розгляду).

Нагадаємо, ми писали, як отримати у Польщі документи цивільного стану з України. Йдеться про повторні свідоцтва про народження, шлюб, розлучення.

У консульстві України в Гданську рекомендують оформлювати нові закордонні паспорти замість того, щоб продовжувати наявні та вносити дані дітей. Із продовженими паспортами можуть виникнути проблеми під час поїздок до інших країн.

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