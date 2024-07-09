Как пенсионерам пройти идентификацию для возобновления выплат: способы

Части украинских пенсионеров нужно пройти идентификацию личности, чтобы продолжить получать выплаты. Такая процедура необходима для подтверждения, что деньги получает тот человек, которому они предназначены.
РБК-Украина рассказывает, кому необходимо пройти идентификацию личности и как это можно сделать.
Идентификация личности является международной практикой. В Украине она действует с 2004 года и касается всех получателей пенсий и социальных выплат.
Цель идентификации – проверить, действительно ли есть человек, получающий средства от государства, и получает ли выплаты тот, кому они были назначены. Идентификацию нужно проходить каждые 6 месяцев.
Большинство украинских пенсионеров и получателей социальных выплат проходили физическую идентификацию, когда обращались лично в банк для получения новой пластиковой карты. Также идентификацию на практике осуществлял почтальон, когда приносил пенсию.
Пенсионеры-переселенцы, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, последние 3 года получали пенсии без физической идентификации. В марте 2024 года срок выплаты пенсии без прохождения идентификации завершился.
Тем, кто не успел пройти процедуру в срок, выплаты остановили. Пройти идентификацию личности можно и сейчас. После подтверждения личности пенсию выплатят за все месяцы, за которые человек не получал ее из-за непрохождения идентификации.
Фото: Части пенсионеров-переселенцев остановили выплаты пенсий из-за непрохождения идентификации (gettyimages.com)
Идентификацию пенсионеры могут пройти во время визита в отделение АО "Ощадбанк" или Пенсионного фонда Украины (ПФУ). С собой нужно иметь документы:
Удаленную идентификацию можно пройти одним из следующих способов:
Фото: Многим пенсионерам удобнее пройти идентификацию с помощью видеосвязи (gettyimages.com)
Пенсионеры, которые находятся на временно оккупированных территориях или за границей, или не имеют физической возможности посетить учреждения "Ощадбанка" или ПФУ, могут пройти идентификацию с помощью видеоконференцсвязи.
Для этого нужно записаться на портале ПФУ:
Для согласования времени и способа проведения видеоидентификации с заявителем свяжется работник ПФУ. Видеозвонок состоится не ранее чем через 10 рабочих дней, но не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления.
Во время видеоидентификации следует предъявить документ, удостоверяющий личность получателя выплаты или его законного представителя, в случае ребенка – свидетельство о рождении ребенка.
Во время видеозвонка работник Фонда сверит личность человека с фото в документах.
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При подготовке материала использованы источники: ПФУ, Минсоцполитики.