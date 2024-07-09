Как пенсионерам пройти идентификацию для возобновления выплат: способы

Что такое идентификация личности и кто ее проходит

Идентификация личности является международной практикой. В Украине она действует с 2004 года и касается всех получателей пенсий и социальных выплат.

Цель идентификации – проверить, действительно ли есть человек, получающий средства от государства, и получает ли выплаты тот, кому они были назначены. Идентификацию нужно проходить каждые 6 месяцев.

Большинство украинских пенсионеров и получателей социальных выплат проходили физическую идентификацию, когда обращались лично в банк для получения новой пластиковой карты. Также идентификацию на практике осуществлял почтальон, когда приносил пенсию.

Пенсионеры-переселенцы, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, последние 3 года получали пенсии без физической идентификации. В марте 2024 года срок выплаты пенсии без прохождения идентификации завершился.

Тем, кто не успел пройти процедуру в срок, выплаты остановили. Пройти идентификацию личности можно и сейчас. После подтверждения личности пенсию выплатят за все месяцы, за которые человек не получал ее из-за непрохождения идентификации.

Фото: Части пенсионеров-переселенцев остановили выплаты пенсий из-за непрохождения идентификации (gettyimages.com)

Где можно пройти идентификацию и какие документы нужны

Идентификацию пенсионеры могут пройти во время визита в отделение АО "Ощадбанк" или Пенсионного фонда Украины (ПФУ). С собой нужно иметь документы:

паспорт гражданина Украины или заграничный;

пенсионное удостоверение;

платежную карту, на которую поступает пенсия (при идентификации в "Ощадбанке").

Удаленную идентификацию можно пройти одним из следующих способов:

удаленно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" на портале электронных услуг ПФУ;

с помощью видеоконференцсвязи (подать заявку можно на портале электронных услуг ПФУ или через контакт-центр ПФУ: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

в зарубежном дипломатическом учреждении Украины (консульстве) получить удостоверение факта, что человек жив. Передать этот документ вместе с заявлением о возобновлении пенсии можно с помощью портала Фонда или по почте в территориальный орган ПФУ по месту нахождения на учете.

Фото: Многим пенсионерам удобнее пройти идентификацию с помощью видеосвязи (gettyimages.com)

Как пройти идентификацию с помощью видеосвязи

Пенсионеры, которые находятся на временно оккупированных территориях или за границей, или не имеют физической возможности посетить учреждения "Ощадбанка" или ПФУ, могут пройти идентификацию с помощью видеоконференцсвязи.

Для этого нужно записаться на портале ПФУ:

нажать на вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи" в верхней части экрана;

ввести личные данные и данные документа, удостоверяющего личность;

указать адрес электронной почты и номер телефона;

брать удобный способ проведения видеоидентификации через одно из приложений (Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom, Google Meet, Signal, Skype).

указать, если человек нуждается в переводе на жестовой язык или физическом сопровождении персонального помощника;

Для согласования времени и способа проведения видеоидентификации с заявителем свяжется работник ПФУ. Видеозвонок состоится не ранее чем через 10 рабочих дней, но не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления.

Во время видеоидентификации следует предъявить документ, удостоверяющий личность получателя выплаты или его законного представителя, в случае ребенка – свидетельство о рождении ребенка.

Во время видеозвонка работник Фонда сверит личность человека с фото в документах.