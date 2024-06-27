В Україні з'явилася ще одна підстава для припинення виплат пенсій
В Україні з 23 червня набули чинності зміни до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо випадків, в яких припиняється виплата пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Як зазначили в прес-службі, статтю 49 доповнено пунктом такого змісту: "виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном".
Таким чином, повний перелік причин для припинення виплат пенсій виглядає так:
- якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
- на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України,
- за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;
- у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;
- у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин;
- у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
- у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;
- в інших випадках, передбачених законом.
Безстрокові пенсії
Яка зазначили в прес-службі ПФУ, в Україні призначаються такі види пенсій: за віком; по інвалідності; у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років.
Кожен з цих видів пенсії призначається на період, визначений законом:
- пенсія за віком - безстроково;
- пенсія за вислугу років - безстроково (виплата пенсії здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію).
- пенсія по інвалідності - на весь час, доки особі встановлено інвалідність;
- пенсія у зв’язку з втратою годувальника - на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним.
"Відповідно, коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується, – виплата пенсії припиняється", - пояснили у ПФУ.
Пенсії в Україні
Нагадаємо, станом на 1 квітня 2024 року в Україні було 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсій становив 5 743 гривень.
Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:
- за віком - 72,95%
- по інвалідності - 14,99%
- у разі втрати годувальника - 6,26%
- за вислугу років - 5,20%
- соціальні пенсії - 0,56%
- довічне утримання суддів - 0,04%.