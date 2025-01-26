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Як в пару кліків зареєструвати нерухоме майно у "Дії": інструкція

Ілюстративне фото: як в пару кліків зареєструвати нерухоме майно у "Дії" (diia.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

На порталі "Дія" доступна послуга реєстрації нерухомого майна, проте її використання передбачає низку певних умов.

Як зареєструвати нерухоме майно у "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.

 

Онлайн: 

  • для реєстрації знадобиться електронний підпис;
  • зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі diia.gov.ua, використовуючи електронний підпис;
  • перевірте особисті дані у профілі користувача та оновіть їх за потреби;
  • заповніть онлайн-форму для отримання послуги;
  • завантажте документи про зареєстровані речові права на об'єкт нерухомості до 1 січня 2013 року у форматі PDF;
  • перевірте сформовану заяву та підпишіть її за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Офлайн: 

  • для подачі документів знадобляться паспорт, ідентифікаційний код платника податків та правовстановлюючі документи на нерухоме майно або їх копії;
  • зверніться до нотаріуса або реєстратора з цими документами. Послуга є безоплатною;
  • реєстратор або нотаріус формує письмовий запит до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) для уточнення інформації про право власності та передає його вам для подальшого звернення;
  • подайте запит до відповідного комунального підприємства БТІ за територіальною прив’язкою нерухомого майна;
  • БТІ надає паперову довідку з печаткою та підписом виконавця або керівника протягом 30 днів;
  • повторно зверніться до нотаріуса або реєстратора з пакетом документів, зазначеним раніше, та отриманою довідкою з БТІ для завершення оформлення послуги.

Процес державної реєстрації займає до п’яти робочих днів.

Якщо право власності на об’єкт нерухомого майна було зареєстровано в БТІ виключно на паперових носіях, розгляд заяви може призупинитися. У такій ситуації реєстратор надсилає запит до БТІ для перевірки інформації про право власності. Відповідь на запит від БТІ може тривати до 30 робочих днів. 

Чи можливе відмовлення в державній реєстрації прав?

Так, відмову в реєстрації можуть надати, якщо є певні обставини, наприклад:

  • заяву подано особою, яка не має на це повноважень;
  • надані документи не підтверджують факт набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно;
  • на майно вже зареєстровано право власності.

 

"Дія"

"Дія" - це електронний сервіс, який було створено для надання державних послуг онлайн. За допомогою порталу та мобільного додатку громадяни можуть отримувати документи в цифровому форматі, подавати заяви, реєструвати бізнес, нерухомість, автомобілі, отримувати довідки та багато іншого.

Нещодавно РБК-Україна розповідало про те, як в "Дії" отримати грант на власну справу.

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Дія