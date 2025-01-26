Як в пару кліків зареєструвати нерухоме майно у "Дії": інструкція

На порталі "Дія" доступна послуга реєстрації нерухомого майна, проте її використання передбачає низку певних умов.
Як зареєструвати нерухоме майно у "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.
Онлайн:
Офлайн:
Процес державної реєстрації займає до п’яти робочих днів.
Якщо право власності на об’єкт нерухомого майна було зареєстровано в БТІ виключно на паперових носіях, розгляд заяви може призупинитися. У такій ситуації реєстратор надсилає запит до БТІ для перевірки інформації про право власності. Відповідь на запит від БТІ може тривати до 30 робочих днів.
Так, відмову в реєстрації можуть надати, якщо є певні обставини, наприклад:
"Дія" - це електронний сервіс, який було створено для надання державних послуг онлайн. За допомогою порталу та мобільного додатку громадяни можуть отримувати документи в цифровому форматі, подавати заяви, реєструвати бізнес, нерухомість, автомобілі, отримувати довідки та багато іншого.
Нещодавно РБК-Україна розповідало про те, як в "Дії" отримати грант на власну справу.
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