Як в пару кліків зареєструвати нерухоме майно у "Дії": інструкція

Онлайн:

для реєстрації знадобиться електронний підпис;

зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі diia.gov.ua, використовуючи електронний підпис;

перевірте особисті дані у профілі користувача та оновіть їх за потреби;

заповніть онлайн-форму для отримання послуги;

завантажте документи про зареєстровані речові права на об'єкт нерухомості до 1 січня 2013 року у форматі PDF;

перевірте сформовану заяву та підпишіть її за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Офлайн:

для подачі документів знадобляться паспорт, ідентифікаційний код платника податків та правовстановлюючі документи на нерухоме майно або їх копії;

зверніться до нотаріуса або реєстратора з цими документами. Послуга є безоплатною;

реєстратор або нотаріус формує письмовий запит до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) для уточнення інформації про право власності та передає його вам для подальшого звернення;

подайте запит до відповідного комунального підприємства БТІ за територіальною прив’язкою нерухомого майна;

БТІ надає паперову довідку з печаткою та підписом виконавця або керівника протягом 30 днів;

повторно зверніться до нотаріуса або реєстратора з пакетом документів, зазначеним раніше, та отриманою довідкою з БТІ для завершення оформлення послуги.

Процес державної реєстрації займає до п’яти робочих днів.

Якщо право власності на об’єкт нерухомого майна було зареєстровано в БТІ виключно на паперових носіях, розгляд заяви може призупинитися. У такій ситуації реєстратор надсилає запит до БТІ для перевірки інформації про право власності. Відповідь на запит від БТІ може тривати до 30 робочих днів.

Чи можливе відмовлення в державній реєстрації прав?

Так, відмову в реєстрації можуть надати, якщо є певні обставини, наприклад: