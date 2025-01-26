Как в пару кликов зарегистрировать недвижимое имущество в "Дія": инструкция

Онлайн:

для регистрации понадобится электронная подпись;

зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале diia.gov.ua, используя электронную подпись;

проверьте личные данные в профиле пользователя и обновите их при необходимости;

заполните онлайн-форму для получения услуги;

загрузите документы о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимости до 1 января 2013 года в формате PDF;

проверьте сформированное заявление и подпишите его с помощью квалифицированной электронной подписи.

Офлайн:

для подачи документов понадобятся паспорт, идентификационный код налогоплательщика и правоустанавливающие документы на недвижимое имущество или их копии;

обратитесь к нотариусу или регистратору с этими документами. Услуга является бесплатной;

регистратор или нотариус формирует письменный запрос в Бюро технической инвентаризации (БТИ) для уточнения информации о праве собственности и передает его вам для дальнейшего обращения;

подайте запрос в соответствующее коммунальное предприятие БТИ по территориальной привязке недвижимого имущества;

БТИ предоставляет бумажную справку с печатью и подписью исполнителя или руководителя в течение 30 дней;

повторно обратитесь к нотариусу или регистратору с пакетом документов, указанным ранее, и полученной справкой из БТИ для завершения оформления услуги.

Процесс государственной регистрации занимает до пяти рабочих дней.

Если право собственности на объект недвижимого имущества было зарегистрировано в БТИ исключительно на бумажных носителях, рассмотрение заявления может приостановиться. В такой ситуации регистратор направляет запрос в БТИ для проверки информации о праве собственности. Ответ на запрос от БТИ может длиться до 30 рабочих дней.

Возможен ли отказ в государственной регистрации прав?

Да, отказ в регистрации могут предоставить, если есть определенные обстоятельства, например: