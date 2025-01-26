RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Как в пару кликов зарегистрировать недвижимое имущество в "Дія": инструкция

Иллюстративное фото: как в пару кликов зарегистрировать недвижимое имущество в "Дія" (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На портале "Дія" доступна услуга регистрации недвижимого имущества, однако ее использование предусматривает ряд определенных условий.

Как зарегистрировать недвижимое имущество в "Дія" - в материале РБК-Украина.

Онлайн:

  • для регистрации понадобится электронная подпись;
  • зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале diia.gov.ua, используя электронную подпись;
  • проверьте личные данные в профиле пользователя и обновите их при необходимости;
  • заполните онлайн-форму для получения услуги;
  • загрузите документы о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимости до 1 января 2013 года в формате PDF;
  • проверьте сформированное заявление и подпишите его с помощью квалифицированной электронной подписи.

Офлайн:

  • для подачи документов понадобятся паспорт, идентификационный код налогоплательщика и правоустанавливающие документы на недвижимое имущество или их копии;
  • обратитесь к нотариусу или регистратору с этими документами. Услуга является бесплатной;
  • регистратор или нотариус формирует письменный запрос в Бюро технической инвентаризации (БТИ) для уточнения информации о праве собственности и передает его вам для дальнейшего обращения;
  • подайте запрос в соответствующее коммунальное предприятие БТИ по территориальной привязке недвижимого имущества;
  • БТИ предоставляет бумажную справку с печатью и подписью исполнителя или руководителя в течение 30 дней;
  • повторно обратитесь к нотариусу или регистратору с пакетом документов, указанным ранее, и полученной справкой из БТИ для завершения оформления услуги.

Процесс государственной регистрации занимает до пяти рабочих дней.

Если право собственности на объект недвижимого имущества было зарегистрировано в БТИ исключительно на бумажных носителях, рассмотрение заявления может приостановиться. В такой ситуации регистратор направляет запрос в БТИ для проверки информации о праве собственности. Ответ на запрос от БТИ может длиться до 30 рабочих дней.

Возможен ли отказ в государственной регистрации прав?

Да, отказ в регистрации могут предоставить, если есть определенные обстоятельства, например:

  • заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
  • предоставленные документы не подтверждают факт приобретения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество;
  • на имущество уже зарегистрировано право собственности.

"Дія"

"Дія" - это электронный сервис, который был создан для предоставления государственных услуг онлайн. С помощью портала и мобильного приложения граждане могут получать документы в цифровом формате, подавать заявления, регистрировать бизнес, недвижимость, автомобили, получать справки и многое другое.

Недавно РБК-Украина рассказывало о том, как в "Дія" получить грант на собственное дело.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия