Как в пару кликов зарегистрировать недвижимое имущество в "Дія": инструкция

На портале "Дія" доступна услуга регистрации недвижимого имущества, однако ее использование предусматривает ряд определенных условий.
Как зарегистрировать недвижимое имущество в "Дія" - в материале РБК-Украина.
Онлайн:
Офлайн:
Процесс государственной регистрации занимает до пяти рабочих дней.
Если право собственности на объект недвижимого имущества было зарегистрировано в БТИ исключительно на бумажных носителях, рассмотрение заявления может приостановиться. В такой ситуации регистратор направляет запрос в БТИ для проверки информации о праве собственности. Ответ на запрос от БТИ может длиться до 30 рабочих дней.
Да, отказ в регистрации могут предоставить, если есть определенные обстоятельства, например:
"Дія" - это электронный сервис, который был создан для предоставления государственных услуг онлайн. С помощью портала и мобильного приложения граждане могут получать документы в цифровом формате, подавать заявления, регистрировать бизнес, недвижимость, автомобили, получать справки и многое другое.
Недавно РБК-Украина рассказывало о том, как в "Дія" получить грант на собственное дело.
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