Как в пару кликов зарегистрировать недвижимое имущество в "Дія": инструкция
На портале "Дія" доступна услуга регистрации недвижимого имущества, однако ее использование предусматривает ряд определенных условий.
Как зарегистрировать недвижимое имущество в "Дія" - в материале РБК-Украина.
Онлайн:
- для регистрации понадобится электронная подпись;
- зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале diia.gov.ua, используя электронную подпись;
- проверьте личные данные в профиле пользователя и обновите их при необходимости;
- заполните онлайн-форму для получения услуги;
- загрузите документы о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимости до 1 января 2013 года в формате PDF;
- проверьте сформированное заявление и подпишите его с помощью квалифицированной электронной подписи.
Офлайн:
- для подачи документов понадобятся паспорт, идентификационный код налогоплательщика и правоустанавливающие документы на недвижимое имущество или их копии;
- обратитесь к нотариусу или регистратору с этими документами. Услуга является бесплатной;
- регистратор или нотариус формирует письменный запрос в Бюро технической инвентаризации (БТИ) для уточнения информации о праве собственности и передает его вам для дальнейшего обращения;
- подайте запрос в соответствующее коммунальное предприятие БТИ по территориальной привязке недвижимого имущества;
- БТИ предоставляет бумажную справку с печатью и подписью исполнителя или руководителя в течение 30 дней;
- повторно обратитесь к нотариусу или регистратору с пакетом документов, указанным ранее, и полученной справкой из БТИ для завершения оформления услуги.
Процесс государственной регистрации занимает до пяти рабочих дней.
Если право собственности на объект недвижимого имущества было зарегистрировано в БТИ исключительно на бумажных носителях, рассмотрение заявления может приостановиться. В такой ситуации регистратор направляет запрос в БТИ для проверки информации о праве собственности. Ответ на запрос от БТИ может длиться до 30 рабочих дней.
Возможен ли отказ в государственной регистрации прав?
Да, отказ в регистрации могут предоставить, если есть определенные обстоятельства, например:
- заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
- предоставленные документы не подтверждают факт приобретения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество;
- на имущество уже зарегистрировано право собственности.
"Дія"
"Дія" - это электронный сервис, который был создан для предоставления государственных услуг онлайн. С помощью портала и мобильного приложения граждане могут получать документы в цифровом формате, подавать заявления, регистрировать бизнес, недвижимость, автомобили, получать справки и многое другое.
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