Як паліативним пацієнтам отримати знеболюючі безкоштовно: відповідь МОЗ

Як пише МОЗ, до програми реімбурсації "Доступні ліки" включено 6 препаратів морфіну, серед яких:
чотири безоплатні;
два з доплатою.
Для того, щоб отримати знеболюючі паліативно хворим необхідно:
звернутись до сімейного або ж лікуючого лікаря первинної медичної допомоги. Пацієнтам із онкологією - до лікаря первинної меддопомоги, а із розладами психіки й поведінки - до психіатра. Іншим паліативним пацієнтам необхідно звернутись за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста;
з рецептом можна звернутись в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова - наявність договору з НСЗУ. Термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування;
покажіть рецепт працівнику аптеки. Останній запропонує наявні препарати й розповість, які безоплатні, а за які потрібно буде доплатити.
Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях лікар може виписати як електронний, так й паперовий рецепт.