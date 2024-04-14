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Як паліативним пацієнтам отримати знеболюючі безкоштовно: відповідь МОЗ

Фото: які щеплення необхідні найближчому оточенню немовляти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Паліативні пацієнти мають можливість отримувати знеболююче безплатно або ж з невеликою доплатою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Як пише МОЗ, до програми  реімбурсації "Доступні ліки" включено 6 препаратів морфіну, серед яких: 

  • чотири безоплатні; 
  • два з доплатою. 

Для того, щоб отримати знеболюючі паліативно хворим необхідно: 

  • звернутись до сімейного або ж лікуючого лікаря первинної медичної допомоги. Пацієнтам із онкологією - до лікаря первинної меддопомоги, а із розладами психіки й поведінки - до психіатра.  Іншим паліативним пацієнтам необхідно звернутись за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста; 
  • з рецептом можна звернутись в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова - наявність договору з НСЗУ. Термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування; 
  • покажіть рецепт працівнику аптеки. Останній запропонує наявні препарати й розповість, які безоплатні, а за які потрібно буде доплатити. 

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях лікар може виписати як електронний, так й паперовий рецепт.

 

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Мінстерство охорони здоров'я України