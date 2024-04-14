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Как паллиативным пациентам получить обезболивающие бесплатно: ответ Минздрава

Фото: какие прививки необходимы ближайшему окружению младенца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Паллиативные пациенты имеют возможность получать обезболивающее бесплатно или же с небольшой доплатой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Как пишет Минздрав, в программу реимбурсации "Доступные лекарства" включено 6 препаратов морфина, среди которых:

  • четыре бесплатные;
  • два с доплатой.

Для того, чтобы получить обезболивающие паллиативно больным необходимо:

  • обратиться к семейному или лечащему врачу первичной медицинской помощи. Пациентам с онкологией - к врачу первичной медпомощи, а с расстройствами психики и поведения - к психиатру. Другим паллиативным пациентам необходимо обратиться по направлению семейного врача к врачу-специалисту;
  • с рецептом можно обратиться в любую аптеку, независимо от места регистрации. Главное условие - наличие договора с НСЗУ. Срок действия рецепта составляет 30 дней с даты выписки;
  • покажите рецепт работнику аптеки. Последний предложит имеющиеся препараты и расскажет, какие бесплатные, а за какие нужно будет доплатить.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт.

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Министерство здравоохранения Украины