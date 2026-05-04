Как оцифровать трудовую книжку самостоятельно: это надо сделать до июня
14:21 04.05.2026 Пн
2 мин
На перевод трудовых книжек в электронный формат у украинцев было 5 лет
Фото: в Пенсионном фонде объяснили, как оцифровать трудовую книжку (ПФУ)
В Украине продолжается переход на электронный учет трудовой деятельности. Бумажная трудовая книжка, которая десятилетиями была главным подтверждением стажа для пенсии, теперь заменяется цифровым аналогом.
Как самостоятельно оцифровать трудовую книжку - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Почему это удобно?
- Надежность: данные невозможно потерять или повредить.
- Доступность: информация о стаже всегда под рукой онлайн.
- Скорость: оформление пенсии и социальных выплат становится значительно проще.
Важно: Как отмечают в Пенсионном фонде, законом установлен 5-летний переходный период, который длится до 10 июня 2026 года. Специалисты советуют оцифровывать данные заранее.
Как подать сведения онлайн: пошаговая инструкция
- Авторизация: Зайдите на вебпортал ПФУ и войдите в личный кабинет с помощью КЭП (электронной подписи).
- Раздел: В меню "Коммуникации с ПФУ" выберите пункт "Сведения о трудовых отношениях".
- Данные: Заполните форму и согласитесь на обработку персональных данных.
- Отправка: Загрузите скан-копии документов и нажмите "Подписать и отправить в ПФУ".
Результат обработки появится в разделе "Мои обращения".
Требования к скан-копиям
Чтобы ПФУ принял документы, соблюдайте следующие правила:
- Сканируйте все заполненные страницы в хронологическом порядке.
- Изображения должны быть четкими (видны печати, подписи, серия и номер).
- Формат файлов: JPG или PDF.
- Размер одного файла: до 1 МБ.
- Рекомендуемое качество: 300 dpi.
- Названия файлов должны соответствовать виду документа.