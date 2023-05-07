Як отримати витяг про зниклих безвісті родичів: алгоритм дій

Українці можуть отримати витяг, який підтверджує статус зниклого безвісти родича, звернувшись до Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Витяги із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, надає Департамент інформатизації МВС України.

Щоб отримати витяг, потрібно:

направити заяву на електронну пошту: pgmia@mvs.gov.ua або на адресу МВС: м. Київ, вул. Богомольця, 10;

додати копії паспорта заявника та документа, який підтверджує родинні зв’язки з особою, що зникла безвісти.

Перевірка даних здійснюється протягом 30 днів.

Витяг надішлють на вказану в заяві електронну адресу або ж на зворотну поштову адресу.

Підкреслюється, що включення особи до реєстру є єдиним підтвердженням того, що людина вважається зниклою безвісти за особливих обставин. При цьому наявність даних про людину в реєстрі не підтверджує загибель чи перебування її в полоні.

Якщо у вас виникли питання щодо отримання витягу з Єдиного реєстру, слід звернутися на гарячу лінію за номером: (050) 240-85-29.

Нагадаємо, в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин.

Окрім того, РБК-Україна пояснювало, з чого почати пошук родичів, які зникли безвісти.

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