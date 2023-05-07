Как получить выписку о пропавших без вести родственниках: алгоритм действий

Украинцы могут получить выписку, подтверждающую статус пропавшего без вести родственника, обратившись в Министерство внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию .

Выдержки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, предоставляет Департамент информатизации МВД Украины.

Чтобы получить выписку, нужно:

направить заявление по электронной почте: pgmia@mvs.gov.ua или по адресу МВД: г. Киев, ул. Богомольца, 10;

добавить копии паспорта заявителя и документа, подтверждающего родственные связи с лицом, пропавшим без вести.

Проверка данных производится в течение 30 дней.

Выписку пришлют на указанный в заявлении электронный адрес или на обратный почтовый адрес.

Подчеркивается, что включение лица в реестр является единственным подтверждением того, что человек считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах. При этом наличие данных о человеке в реестре не подтверждает гибель или пребывание его в плену.

Если у вас возникли вопросы получения выписки из Единого реестра, следует обратиться на горячую линию по номеру: (050) 240-85-29.

Напомним, в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Кроме того, РБК-Украина объясняло, с чего начать поиск пропавших без вести родственников.

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