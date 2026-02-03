Як отримати виплати та продукти від ООН у 2026 році: покрокова інструкція для українців

Виплати та продуктові набори від ООН у 2026 році можуть отримати українці з прифронтових регіонів. Існує кілька форматів допомоги.
Про це йдеться в інтерв'ю РБК-Україна з представниками Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Головне:
Фото: як отримати допомогу від ООН (інфографіка РБК-Україна)
Допомогу можуть отримати мешканці семи областей:
Через скорочення фінансування Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН фокусується на "найуразливіших серед найуразливіших":
Залежно від ситуації у вашому населеному пункті, призначають:
Важливо!
Окремої реєстрації на допомогу на сайті ООН немає. Реєструють партнери Всесвітньої продовольчої програми безпосередньо у населених пунктах.
Читайте також: