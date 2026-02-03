Как получить выплаты и продукты от ООН в 2026 году: пошаговая инструкция для украинцев

Выплаты и продуктовые наборы от ООН в 2026 году могут получить украинцы из прифронтовых регионов. Существует несколько форматов помощи.
Об этом говорится в интервью РБК-Украина с представителями Всемирной продовольственной программы ООН.
Главное:
Фото: как получить помощь от ООН (инфографика РБК-Украина)
Помощь могут получить жители семи областей:
Из-за сокращения финансирования Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН фокусируется на "самых уязвимых среди самых уязвимых":
В зависимости от ситуации в вашем населенном пункте, назначают:
Важно!
Отдельной регистрации на помощь на сайте ООН нет. Регистрируют партнеры Всемирной продовольственной программы непосредственно в населенных пунктах.
