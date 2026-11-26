Отримати картку платника податків можна через систему ''е-Консул'', поштою, за допомогою довіреної особи в Україні або через портал ''Дія''. Кожен із цих варіантів передбачає окремий порядок подання документів.

Як оформити РНОКПП через систему ''е-Консул''

Українці за кордоном можуть подати заяву на отримання податкового номера через електронний кабінет у системі ''е-Консул''. Для цього знадобиться кваліфікований електронний підпис – наприклад, ''Дія.Підпис'' або файловий ключ українського банку чи акредитованого центру сертифікації.

До електронної заяви потрібно додати якісну сканкопію або фотографію документа, що посвідчує особу. Це може бути ID-картка, паспорт-книжечка або закордонний паспорт.

Якщо податковий номер оформлюють дитині до 14 років, додатково необхідно завантажити свідоцтво про народження. Якщо його видали за кордоном, документ має супроводжуватися засвідченим перекладом українською мовою. Також потрібен паспорт одного з батьків.

Після опрацювання заяви податкова сформує електронну картку платника податків з унікальним QR-кодом і надішле її до електронного кабінету заявника.

Також документи можна подати особисто або через уповноваженого представника до найближчого посольства чи консульської установи України.

У разі особистого звернення заявник має пройти ідентифікацію та надати документ, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України, а також документи на підтвердження зазначених у заяві відомостей.

Якщо один із батьків оформлює податковий номер дитині до 18 років, необхідно додатково надати:

документ, що посвідчує особу одного з батьків;

документ дитини – паспорт або свідоцтво про народження для дітей до 14 років;

документ, що підтверджує повноваження заявника;

підтвердження задекларованого або зареєстрованого місця проживання дитини в Україні чи за кордоном.

Водночас електронна картка платника податків із QR-кодом має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ. Її можна пред’являти без додаткового надання паперової картки.

Як отримати податковий номер поштою

Ще один спосіб – надіслати документи безпосередньо до Державної податкової служби України.

Для цього потрібно підготувати:

облікову картку за формою № 1ДР – для первинної реєстрації в податковому реєстрі;

заяву за формою № 5ДР – для внесення змін до облікових даних;

копію документа, що посвідчує особу, з чітким зображенням;

документ про задеклароване або зареєстроване місце проживання в Україні чи за кордоном.

Підпис на формах № 1ДР або № 5ДР потрібно засвідчити відповідно до вимог законодавства. Усі документи мають бути українською мовою та без виправлень.

Якщо до заяви додають документи, видані іноземними установами, їх потрібно належним чином засвідчити та перекласти українською мовою, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Пакет документів необхідно надіслати рекомендованим листом за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8.

Готову картку можуть передати до закордонної дипломатичної установи України за місцем перебування заявника або надіслати на вказану ним адресу за кордоном – для цього потрібно подати письмове клопотання.

Як оформити РНОКПП через довірену особу

Українці, які перебувають за кордоном, також можуть доручити оформлення податкового номера представнику в Україні. Він має право звернутися до будь-якого податкового органу.

Для цього довіреній особі знадобляться:

власний документ, що посвідчує особу;

оригінал або копія документа заявника з чітким зображенням;

документ про задеклароване або зареєстроване місце проживання заявника в Україні чи за кордоном;

нотаріально засвідчена довіреність на отримання картки платника податків – оригінал для пред’явлення та копія.

Якщо представник є іноземцем або особою без громадянства, він також має надати належним чином засвідчений переклад документа, що посвідчує особу, українською мовою. Ця вимога не стосується осіб, які мають посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні.

Після опрацювання заяви представник отримає картку платника податків.

Як замовити податковий номер через ''Дію''

Оформити електронну картку платника податків можна також через портал ''Дія'', зокрема за допомогою мобільного застосунку.

Для цього потрібно авторизуватися в застосунку, перейти до розділу ''Сервіси'', обрати ''Податкові послуги'' та відкрити послугу ''е-Картка платника податків''.

Далі необхідно підтвердити контактні дані, перевірити сформовану заяву та підписати її за допомогою ''Дія.Підпису''. Готовий документ можна завантажити протягом 24 годин.

Скористатися послугою можуть громадяни, у яких у застосунку відображається цифрова ID-картка або закордонний паспорт. Під час оформлення інформацію автоматично звіряють із даними податкового реєстру та за потреби оновлюють.

Як оформити податковий номер дитині через ''Дію''

Батьки також можуть замовити РНОКПП для дитини онлайн. Для цього потрібно обрати дитину в застосунку, зазначити наявність документа, відсканувати ID-картку або закордонний паспорт чи вручну ввести унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР).

Після цього необхідно заповнити контактні дані та підписати заяву за допомогою ''Дія.Підпису''.

Для оформлення податкового номера потрібен актовий запис про народження дитини в ДРАЦС. Для дітей від 14 років необхідні ID-картка та підтвердження зареєстрованого або задекларованого місця проживання.

Для дітей до 14 років передбачене підтвердження одного з батьків про спільне проживання. Якщо дитина не має зареєстрованого місця проживання, заяву може подати лише той із батьків, із ким вона фактично проживає.

Готову картку можна завантажити у форматі PDF та за потреби роздрукувати. Документ міститиме QR-код, за допомогою якого можна перевірити його дійсність через застосунок ''Дія''.

Послуга доступна на порталі ''Дія'' для всіх платників податків. Також один із батьків може оформити документ для своєї дитини як її законний представник.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" найближчим часом запрацює авторизація для іноземних громадян. Вони зможуть отримувати українські державні послуги онлайн, зокрема оформлювати податковий номер без відвідування установ.