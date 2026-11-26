Получить карту налогоплательщика можно через систему ''е-Консул'', по почте, с помощью доверенного лица в Украине или через портал ''Дія''. Каждый из этих вариантов предусматривает отдельный порядок представления документов.

Как оформить РНОКПП через систему ''е-консул''

Украинцы за границей могут подать заявление на получение налогового номера через электронный кабинет в системе ''е-Консул''. Для этого понадобится квалифицированная электронная подпись – например, ''Дія.Підпис'' или файловый ключ украинского банка или аккредитованного центра сертификации.

К электронному заявлению нужно добавить качественную сканкопию или фотографию документа, удостоверяющего личность. Это может быть ID-карта, паспорт-книжечка или загранпаспорт.

Если налоговый номер оформляется ребенку до 14 лет, дополнительно необходимо скачать свидетельство о рождении. Если его выдали за границей, документ должен сопровождаться заверенным переводом на украинский язык. Также нужен паспорт родителя.

После обработки заявления налоговая сформирует электронную карточку налогоплательщика с уникальным QR-кодом и отправит ее в электронный кабинет заявителя.

Также документы можно подать лично или через уполномоченный представитель в ближайшее посольство или консульское учреждение Украины.

В случае личного обращения заявитель должен пройти идентификацию и предоставить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, а также документы в подтверждение указанных в заявлении сведений.

Если родитель оформляет налоговый номер ребенку до 18 лет, необходимо дополнительно предоставить:

документ, удостоверяющий личность одного из родителей;

документ ребенка – паспорт или свидетельство о рождении для детей младше 14 лет;

документ, подтверждающий полномочия заявителя;

подтверждение задекларированного или зарегистрированного места жительства ребенка в Украине или за границей.

В то же время, электронная карточка налогоплательщика с QR-кодом имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ. Ее можно предъявлять без дополнительного предоставления бумажной карты.

Как получить налоговый номер по почте

Еще один способ – послать документы непосредственно в Государственную налоговую службу Украины.

Для этого нужно подготовить:

учетная карточка по форме № 1ДР – для первичной регистрации в налоговом реестре;

заявление по форме № 5ДР – для внесения изменений в учетные данные;

копию документа, удостоверяющего личность, с четким изображением;

документ о задекларированном или зарегистрированном месте жительства в Украине или за рубежом.

Подпись на формах № 1ДР или № 5ДР нужно удостоверить в соответствии с требованиями законодательства. Все документы должны быть на украинском языке и без поправок.

Если к заявлению прилагаются документы, выданные иностранными учреждениями, их нужно должным образом засвидетельствовать и перевести на украинский язык, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

Пакет документов необходимо отправить заказным письмом по адресу: г. Киев, Львовская площадь, 8.

Готовую карточку могут передать в заграничное дипломатическое учреждение Украины по месту нахождения заявителя или отправить на указанный им адрес за границей – для этого нужно подать письменное ходатайство.

Как оформить РНОКПП через доверенное лицо

Украинцы, находящиеся за границей, могут поручить оформление налогового номера представителю в Украине. Он имеет право обратиться в любой налоговый орган.

Для этого доверенному лицу понадобятся:

собственный документ, удостоверяющий личность;

оригинал или копия документа заявителя с четким изображением;

документ о задекларированном или зарегистрированном месте жительства заявителя в Украине или за рубежом;

нотариально заверенная доверенность на получение карты налогоплательщика – оригинал для предъявления и копия.

Если представитель является иностранцем или лицом без гражданства, он также должен предоставить должным образом заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, на украинский язык. Это требование не касается лиц, имеющих вид на постоянное или временное проживание в Украине.

После обработки заявления представитель получит карточку налогоплательщика.

Как заказать налоговый номер через ''Дія''

Оформить электронную карту налогоплательщика можно также через портал ''Дія'', в том числе с помощью мобильного приложения.

Для этого нужно авторизироваться в приложении, перейти в раздел ''Сервисы'', выбрать ''Налоговые услуги'' и открыть услугу ''е-Карточка налогоплательщика''.

Далее необходимо подтвердить контактные данные, проверить сложившееся заявление и подписать его с помощью ''Дія.Підпису''. Готовый документ можно загрузить в течение 24 часов.

Воспользоваться услугой могут граждане, у которых в приложении отображается цифровая ID-карта или загранпаспорт. При оформлении информацию автоматически сверяют с данными налогового реестра и при необходимости обновляются.

Как оформить налоговый номер ребенку через ''Дію''

Родители также могут заказать РНОКПП для ребенка онлайн. Для этого нужно выбрать ребенка в приложении, указать наличие документа, отсканировать ID-карту или загранпаспорт или вручную ввести уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (УНЗР).

После этого необходимо заполнить контактные данные и подписать заявление с помощью "Дія.Підпису".

Для оформления налогового номера требуется актовая запись о рождении ребенка в ДРАЦС. Для детей от 14 лет необходима ID-карта и подтверждение зарегистрированного или задекларированного места жительства.

Для детей до 14 лет предусмотрено подтверждение одного из родителей о совместном проживании. Если у ребенка нет зарегистрированного места жительства, заявление может подать только тот родитель, с кем он фактически проживает.

Готовую карту можно загрузить в формате PDF и при необходимости распечатать. Документ будет содержать QR-код, с помощью которого можно проверить его действительность через приложение "Дія".

Услуга доступна на портале ''Дія'' для всех налогоплательщиков. Также родитель может оформить документ для своего ребенка как его законный представитель.

Напомним, в приложении "Дія" в ближайшее время заработает авторизация для иностранных граждан . Они смогут получать украинские государственные услуги онлайн, в частности, оформлять налоговый номер без посещения учреждений.