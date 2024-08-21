Як отримати ліцензію на продаж алкоголю та яке покарання передбачене за її відсутності

Згідно із законодавством, зокрема статтею 15 Закону України № 481/95-ВР, роздрібна торгівля алкоголем та тютюновими виробами може здійснюватися лише за наявності відповідної ліцензії. Це стосується всіх суб’єктів господарювання, незалежно від їхньої форми власності, включаючи виробників. Процедура отримання ліцензії передбачає кілька етапів, і важливо врахувати всі нюанси, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Що потрібно знати підприємцям

Ліцензія видається на один рік, і для її отримання необхідно звернутися до податкових органів за місцем торгівлі, а не за місцем реєстрації підприємства. Це важливий момент, оскільки помилка може призвести до затримки у видачі ліцензії або навіть до відмови. Якщо у вас є кілька торгових точок у різних районах, то ліцензію доведеться отримувати окремо для кожного місця торгівлі.

Для отримання ліцензії необхідно подати:

Заява

Платіжне доручення з відміткою банку про сплату

Документ, що підтверджує право представляти інтереси суб’єкта господарювання

Важливо також зазначити у заяві перелік електронних контрольно-касових апаратів, що використовуються у місці торгівлі.

Затримка у наданні документів або неправильне їх заповнення може вплинути на терміни отримання ліцензії.

Штрафи за відсутність ліцензії

Адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі для РБК-Україна пояснює, що за оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами законодавством передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 200% вартості отриманої партії товару, але не менше 17 тис. грн.

Проте, навіть отримавши ліцензію, можна отримати штрафи. Зокрема, продаж алкоголю через касовий апарат, який не вказаний у ліцензії, карається штрафом у розмірі 200% вартості реалізованого товару, але не менше 10 тис. грн. Торгівля без ліцензії взагалі може призвести до конфіскації товару та штрафу від 3 400 до 10 200 гривень.

Анулювання ліцензії

Існують також чіткі правила щодо анулювання ліцензії. Це може статися у разі несплати чергового платежу, виявлення недостовірних даних у документах або порушення вимог законодавства, зокрема, щодо продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім.

Якщо ліцензія анульована, підприємство втрачає право на провадження діяльності, зазначеної в ліцензії, з моменту отримання письмового розпорядження про її анулювання.

При підготовці матеріалу використані такі джерела: адвоката Євгена Буліменка для РБК-Україна, дані порталу Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.