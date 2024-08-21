Как получить лицензию на продажу алкоголя и какое наказание предусмотрено при ее отсутствии

Согласно законодательству, в частности, статья 15 Закона Украины № 481/95-ВР, розничная торговля алкоголем и табачными изделиями может осуществляться только при наличии соответствующей лицензии. Это касается всех предприятий, независимо от их формы собственности, включая производителей. Процедура получения лицензии подразумевает несколько этапов, и важно учесть все нюансы, чтобы избежать проблем в будущем.

Что нужно знать предпринимателям

Лицензия выдается на один год, и для ее получения необходимо обратиться в налоговые органы по месту торговли, а не по месту регистрации предприятия. Это важный момент, поскольку ошибка может привести к задержке в выдаче лицензии или даже к отказу. Если у вас есть несколько торговых точек в разных районах, тогда лицензию придется получать отдельно для каждого места торговли.

Для получения лицензии необходимо предоставить:

Заявление

Платежное поручение с отметкой банка об уплате

Документ, подтверждающий право представлять интересы предприятия

Важно также отметить в заявлении список электронных контрольно-кассовых аппаратов, используемых в месте торговли.

Задержка в предоставлении документов или неправильное их заполнение может повлиять на сроки получения лицензии.

Штрафы за отсутствие лицензии

Адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии для РБК-Украина объясняет, что за оптовую и розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 200% от стоимости полученной партии товара, но не менее 17 тыс. грн.

Однако даже получив лицензию, можно получить штрафы. В частности, продажа алкоголя через кассовый аппарат, не указанный в лицензии, карается штрафом в размере 200% стоимости реализованного товара, но не менее 10 тыс. грн. Торговля без лицензии вообще может привести к конфискации товара и штрафу от 3400 до 10 200 грн.

Аннулирование лицензии

Существуют также четкие правила аннулирования лицензии. Это может произойти в случае неуплаты очередного платежа, выявления недостоверных данных в документах или нарушения требований законодательства, в частности, по продаже алкоголя и табака несовершеннолетним.

Если лицензия аннулирована, предприятие лишается права на осуществление деятельности, указанной в лицензии, с момента получения письменного распоряжения о ее аннулировании.

При подготовке материала использованы следующие источники: адвокат Евгений Булименко для РБК-Украина, данные портала Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.