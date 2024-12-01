Як отримати консультацію з усиновлення дитини в “Дії”: інструкція та пояснення

Як консультація може допомогти вам:
- оцінити вашу готовність до усиновлення дитини;
- детально розібратися у процедурі;
- вибрати оптимальну форму сімейного виховання, наприклад, опіку, піклування, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу.
Як скористатися послугою?
Онлайн:
- зареєструйтесь або авторизуйтесь на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.
- заповніть заяву в онлайн-форматі.
- підпишіть її електронним підписом і надішліть.
Офлайн:
Подальші дії
Обрати бажану форму сімейного виховання та подати відповідну заяву.
Основні форми сімейного виховання в Україні
- усиновлення. Повне прийняття дитини в сім’ю на підставі рішення суду. Усиновлювачі стають повноцінними батьками, а правовий зв’язок із біологічними родичами припиняється.
- опіка/піклування. Встановлюється для дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Опіка діє для дітей до 14 років, піклування - від 14 до 18. Опікун або піклувальник забезпечує виховання, розвиток і освіту дитини, виступаючи її законним представником.
- прийомна сім’я. Сім’я або особа, що бере на виховання до 4 дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні батьки є законними представниками дітей і отримують державну підтримку.
- дитячий будинок сімейного типу. Сім’я, яка виховує щонайменше 5 дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, з можливістю догляду за максимум 10 дітьми, враховуючи рідних. Батьки-вихователі виконують обов’язки, аналогічні батьківським.
Часті питання про сімейні форми виховання
Чи можна роз’єднувати братів і сестер під час влаштування в сім’ї?
Так, але тільки за вагомих причин, визначених органами опіки та піклування, наприклад, через особливий стан здоров’я однієї з дітей.
Чи потрібна згода дитини на влаштування в сім’ю?
Згода необхідна, якщо дитина досягла віку та рівня розвитку, що дозволяє її висловити. Виняток - усиновлення, коли дитина вже проживає з усиновлювачами і сприймає їх як своїх батьків.
На який термін діти влаштовуються в сім’ї?
- усиновлення - назавжди, на правах рідної дитини.
- опіка/піклування - до 14 або 18 років відповідно.
- прийомна сім’я/дитячий будинок сімейного типу - до 18 років або до завершення навчання, а для осіб з інвалідністю - до 23 років.
Хто контролює умови виховання дітей?
Служби у справах дітей регулярно перевіряють умови проживання та виховання, відвідуючи сім’ї щонайменше раз на рік. Також громадяни можуть повідомляти про порушення до служби у справах дітей або поліції.
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