Як отримати компенсацію за зруйноване житло на порталі "Дія": деталі

єВідновлення: тепер доступно на порталі "Дія"

Програма єВідновлення стала ще зручнішою - тепер українці можуть забронювати сертифікати на компенсацію за зруйноване житло не тільки в застосунку, але й через портал "Дія".

Метою ініціативи є забезпечення кожного, хто втратив домівку через російську агресію, можливістю отримати нове житло. Відтепер послуга доступна навіть для людей без РНОКПП (ідентифікаційного коду) або через уповноважених представників. На порталі вже подали заявки понад тисяча громадян.

Як скористатися сертифікатом

Сертифікат можна використати для покупки або інвестування в нове житло замість зруйнованого.

Авторизуйтеся на порталі. Оберіть розділ "Бронювання коштів за житловим сертифікатом". Вкажіть бажаний сертифікат для бронювання коштів. Перевірте контактні дані. Підпишіть заяву цифровим підписом.

Підтвердження заявки надійде протягом п’яти днів. Після цього у вас буде 30 днів, щоб придбати нове житло. Сертифікат можна використати протягом п’яти років.

Якщо немає доступу до онлайн-подачі

Заявку можна подати через ЦНАП, перелік необхідних документів однаковий для обох способів.

Першими доступ до програми отримують:

військовослужбовці,

люди з інвалідністю,

багатодітні родини.

Завдяки єВідновленню у нові оселі вже переїхало 5 тисяч українців. Програма продовжує працювати для забезпечення житлом тих, хто постраждав від війни.