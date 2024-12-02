Как получить компенсацию за разрушенное жилье на портале "Дія": детали

Теперь украинцы могут бронировать в єВідновлення сертификаты на компенсацию за разрушенное жилье не только через приложение, но и на портале "Дія". Услуга доступна даже для людей без идентификационного кода или через уполномоченных представителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дія".
Программа єВідновлення стала еще удобнее - теперь украинцы могут забронировать сертификаты на компенсацию за разрушенное жилье не только в приложении, но и через портал "Дія".
Цель инициативы это предоставить каждому, кто потерял дом в результате российской агрессии, возможность получить новое жилье. Теперь услуга доступна даже для людей без РНОКПП (идентификационного кода) или через уполномоченных представителей. На портале уже подали заявки более тысячи граждан.
Сертификат можно использовать для покупки или инвестирования в новое жилье вместо разрушенного.
Подтверждение заявки придет в течение пяти дней. После этого у вас будет 30 дней, чтобы приобрести новое жилье. Сертификат можно использовать в течение пяти лет.
Заявку можно подать через ЦНАП, перечень необходимых документов одинаков для обоих способов.
В первую очередь доступ к программе получают:
Благодаря єВідновленню в новые дома уже переехали 5 тысяч украинцев. Программа продолжает работать для обеспечения жильем тех, кто пострадал от войны.
Напомним, что на портале "Дія" работодатели имеют возможность получить компенсацию за расходы на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в результате боевых действий.
Кроме того, Кабинет министров Украины упростил процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения ребенка по программе "єМалятко".