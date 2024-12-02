Как получить компенсацию за разрушенное жилье на портале "Дія": детали

єВідновлення: теперь доступно на портале "Дія"

Программа єВідновлення стала еще удобнее - теперь украинцы могут забронировать сертификаты на компенсацию за разрушенное жилье не только в приложении, но и через портал "Дія".

Цель инициативы это предоставить каждому, кто потерял дом в результате российской агрессии, возможность получить новое жилье. Теперь услуга доступна даже для людей без РНОКПП (идентификационного кода) или через уполномоченных представителей. На портале уже подали заявки более тысячи граждан.

Как воспользоваться сертификатом

Сертификат можно использовать для покупки или инвестирования в новое жилье вместо разрушенного.

Авторизуйтесь на портале. Выберите раздел "Бронирование средств по жилищному сертификату". Укажите желаемый сертификат для бронирования средств. Проверьте контактные данные. Подпишите заявление цифровой подписью.

Подтверждение заявки придет в течение пяти дней. После этого у вас будет 30 дней, чтобы приобрести новое жилье. Сертификат можно использовать в течение пяти лет.

Если нет доступа к подаче заявки онлайн

Заявку можно подать через ЦНАП, перечень необходимых документов одинаков для обоих способов.

В первую очередь доступ к программе получают:

военнослужащие,

люди с инвалидностью,

многодетные семьи.

Благодаря єВідновленню в новые дома уже переехали 5 тысяч украинцев. Программа продолжает работать для обеспечения жильем тех, кто пострадал от войны.