Як отримати компенсацію за знищене або пошкоджене житло: роз’яснення адвоката

Мартинчук пояснює, що ключова різниця полягає в можливості та доцільності відновлення об’єкта до стану, придатного для нормального використання. Наприклад, якщо житло пошкоджено, може бути розглянута його реконструкція. У разі руйнування квартири в багатоквартирному будинку оцінюється технічний стан не лише квартири, але й всього будинку.

Як розпочати процедуру компенсації

Перший крок однаковий для будь-якого ступеня руйнувань – подання інформаційного повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити через портал "Дія", у ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса. У повідомленні зазначаються характеристики об’єкта, види пошкоджень і, за наявності, додається фотофіксація. Якщо інформації про майно немає в Державному реєстрі речових прав, її необхідно внести через державного реєстратора. Без цього продовжити процес неможливо.

Для отримання компенсації за пошкоджене житло необхідно подати заяву через ті ж платформи – "Дію", ЦНАП або нотаріуса. Заява супроводжується відкриттям спеціального банківського рахунку за програмою "єВідновлення". Після цього місцева комісія проводить обстеження майна, за підсумками якого складається акт.

На основі акту та заяви ухвалюється рішення про компенсацію. У разі позитивного результату кошти зараховуються на відкритий рахунок.

У разі повного знищення житла потрібно подати відповідну заяву. В документі вказуються дані про об’єкт нерухомості, а також обирається форма компенсації: грошова виплата або сертифікат на нове житло (для власників приватних будинків).

Сума компенсації розраховується на основі коефіцієнтів, затверджених урядом. Якщо обрано сертифікат, необхідно подати заявку на бронювання коштів через "Дію" та отримати підтвердження. Після цього можна укладати договір на придбання нового житла через нотаріуса.

Важливі нюанси

Адвокат наголосив, що успішне завершення процедури залежить від правильного оформлення документів та дотримання законодавчих вимог. Окремі категорії майна, зокрема квартири в багатоквартирних будинках, можуть потребувати додаткових перевірок технічного стану будівлі в цілому.

Ця процедура дає можливість людям, які втратили житло через пошкодження чи знищення, отримати компенсацію та відновити комфортні умови проживання.