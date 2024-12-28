Как получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье: разъяснение адвоката

Мартынчук объясняет, что ключевая разница заключается в возможности и целесообразности восстановления объекта до состояния, пригодного для нормального использования. Например, если жилье повреждено, может быть рассмотрена его реконструкция. В случае разрушения квартиры в многоквартирном доме оценивается техническое состояние не только квартиры, но и всего дома.

Как начать процедуру компенсации

Первый шаг одинаков для любой степени разрушений - подача информационного сообщения о поврежденном имуществе. Это можно сделать через портал "Дія", в ЦНАПе или с помощью нотариуса. В сообщении указываются характеристики объекта, виды повреждений и, при наличии, прилагается фотофиксация. Если информации об имуществе нет в Государственном реестре вещных прав, ее необходимо внести через государственного регистратора. Без этого продолжить процесс невозможно.

Для получения компенсации за поврежденное жилье необходимо подать заявление через те же платформы - "Дію", ЦНАП или нотариуса. Заявление сопровождается открытием специального банковского счета по программе "єВідновлення". После этого местная комиссия проводит обследование имущества, по итогам которого составляется акт.

На основе акта и заявления принимается решение о компенсации. В случае положительного результата средства зачисляются на открытый счет.

В случае полного уничтожения жилья нужно подать соответствующее заявление. В документе указываются данные об объекте недвижимости, а также выбирается форма компенсации: денежная выплата или сертификат на новое жилье (для владельцев частных домов).

Сумма компенсации рассчитывается на основе коэффициентов, утвержденных правительством. Если выбран сертификат, необходимо подать заявку на бронирование средств через "Дію" и получить подтверждение. После этого можно заключать договор на приобретение нового жилья через нотариуса.

Важные нюансы

Адвокат отметил, что успешное завершение процедуры зависит от правильного оформления документов и соблюдения законодательных требований. Отдельные категории имущества, в частности квартиры в многоквартирных домах, могут потребовать дополнительных проверок технического состояния здания в целом.

Эта процедура дает возможность людям, которые потеряли жилье из-за повреждения или уничтожения, получить компенсацию и восстановить комфортные условия проживания.