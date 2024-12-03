Виплат не буде. Юрист пояснила, коли можуть відмовити у компенсації за зруйноване житло

В Україні у наслідок збройної агресії Росії зруйновано вже понад 250 тис. житлових будинків. Власники такого житла можуть розраховувати на компенсацію від держави, але в низці випадків у наданні виплати можуть відмовити.

РБК-Україна розпитало адвоката Тетяну Даниленко про те, як отримати компенсацію за зруйноване житло і в яких випадках її можуть не надати.

Хто і коли може подати на компенсацію за зруйноване житло

Подати заявку для відшкодування зруйнованого майна можна у застосунку "Дія". Скористатися послугою можуть особи з українським громадянством, у яких з 24 лютого 2022 року через військові дії було пошкоджено:

приватні, садибні, дачні та садові будинки

квартири

іншій житлові приміщення, на які зареєстровано окреме право власності

Як подати заявку на пошкоджене майно в "Дії":

слід оновити застосунок до останньої версії

натисніть "Послуги", потім "Повідомлення про пошкоджене майно"

вкажіть інформацію про пошкоджений об'єкт: ПІБ власника, РНОКПП, контактні дані та інформація про об’єкт, що було пошкоджено

після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом

"Подавати заявку на отримання допомоги можуть громадяни України, які досягли повноліття та є власниками пошкодженого або зруйнованого майна, за умови, що відомості про право власності внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", – каже Даниленко.

Залежно від пошкоджень, розмір компенсації за зруйноване житло у 2024 році може становити від 200 до 500 тисяч гривень.

Чи варто "вкладатись" у зруйноване житло

"Останнім часом на OLX почали з'являтися оголошення про продаж будинків на звільнених територіях "під компенсацію". Зокрема, пошкоджені в ході війни об'єкти нерухомості пропонують придбати за цінами врази менше довоєнних, запевняючи покупців, що в майбутньому можна буде отримати за них компенсацію від держави", – говорить Даниленко.

За її словами, мотивація у покупців такого житла різна. Деякі інвестори скуповують зруйновану нерухомість під відновлення, з метою потім заробити на перепродажі. Деяких цікавлять земля та документи на житловий будинок, під які можна побудувати новий об’єкт вже без паперової тяганини. Але більшість розраховує на компенсації від держави.

Питання зруйнованого житла та компенсації за нього регулюють декілька постанов Кабміну. Одна з основних – постанова Кабміну №767 від 2 вересня 2020 року "Про виплати грошової компенсації постраждалим, житлові будинки, які зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ", регламентує дії щодо будинків у Донецькій та Луганській областях, які знаходились вздовж лінії розмежування.

"Також є постанова Кабміну №600 від 30 травня 2023 року, обидві чинні, але наразі ми регламентуємось вже саме нею, бо її запровадили після початку введення воєнного стану", – пояснює експерт.

У постанові №767 ідеться, що комісія може відмовити в грошовій компенсації у разі:

коли документи містять недостовірну інформацію

при повторному поданні заяви постраждалим, якому раніше вже виплатили компенсацію

реєстрації постраждалим права власності на житло після моменту його руйнації

"Саме останній пункт може ввести в оману, але це стосується тих, хто не встиг приватизувати зруйновану квартиру або хоче купити житло, яке знищили під час війни", – пояснює адвокат.

Стосовно приватизації, то це питання можливо буде вирішити лише після деокупації території в індивідуальному порядку, подавши на розгляд необхідні документи (підтвердження реєстрації, добросовісної сплати за комунальні послуги та ін.).

"Щодо претендування на відшкодування від держави після скупки пошкоджених об’єктів нерухомого майна – так це не працюватиме, компенсацію нові власники не отримають. Адже, за законодавством компенсація призначається власнику, який значився на момент руйнування житла в держреєстрі або його спадкоємцям", – каже адвокат.

Українцям передбачена компенсація за зруйноване житло (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Коли можуть відмовити у компенсації за зруйноване житло

У постанові Кабміну №600 від 30 травня 2023 року "Про затвердження Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна", якою керуються наразі посадовці та юристи, взагалі немає пунктів про можливу відмову у надані компенсації за зруйноване житло.

Механізм відмови прописаний лише у постанові Кабміну №381 від 21 квітня 2023 року про "затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення". У документі прописано, що відмовити у компенсації можуть у разі: