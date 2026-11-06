Як отримати гроші за програмою "єКнига" в "Дії": інструкція

Українці, яким виповнилося 18 років, можуть отримати 998,40 гривні на придбання книжок українською мовою. Для цього потрібно скористатися державною програмою "єКнига" в застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Кошти можна витратити на паперові, електронні або аудіокнижки у книгарнях, які беруть участь у програмі. Подати заявку на виплату можна протягом року після досягнення 18-річчя.
У "Дії" закликають скористатися програмою, щоб не лише поповнити власну бібліотеку, а й підтримати українських видавців. Через російські обстріли видавництва втрачають обладнання, а книгарні - приміщення, тому купівля книжок допомагає їм продовжувати роботу.
Щоб оформити виплату, потрібно виконати кілька кроків:
Гроші за програмою дозволено використовувати лише для придбання книжок. Купити їх можна онлайн або офлайн у книгарнях - учасницях програми.
На витрачання коштів відводиться три місяці від дня їх зарахування на рахунок. За цей час можна придбати паперові, електронні або аудіокнижки.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у 2027 році програму "Національний кешбек" можуть суттєво змінити, спрямувавши виплати на окремі категорії товарів, де є значна конкуренція з імпортом. Також розглядають скорочення бюджету програми у 2,5 раза, що дозволить заощаджувати до 4 млрд гривень на рік.
Також ми розповідали, що восени 2026 року в Україні змінили порядок отримання дитячих державних виплат. Допомогу за програмами "єЯсла", виплати до досягнення дитиною одного року, "Пакунок малюка" та "Пакунок школяра" тепер перераховують на спеціальний рахунок Дія.Картки "Турбота для дитини", який батькам потрібно відкрити заздалегідь.
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