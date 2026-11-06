Как получить деньги по программе "еКнига" в "Дії": инструкция

Украинцы, которым исполнилось 18 лет, могут получить 998,40 гривны на покупку книг на украинском языке. Для этого нужно воспользоваться государственной программой "еКнига" в приложении "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" .
Средства можно потратить на бумажные, электронные или аудиокниги в магазинах, участвующих в программе. Подать заявку в рассрочку можно в течение года после достижения 18-летия.
В "Дії" призывают воспользоваться программой, чтобы не только пополнить собственную библиотеку, но и поддержать украинских издателей. Из-за российских обстрелов издательства теряют оборудование, а книжные магазины - помещения, поэтому покупка книг помогает им продолжать работу.
Чтобы оформить выплату, нужно выполнить несколько шагов:
Деньги по программе разрешено использовать только для приобретения книг. Купить их можно онлайн или офлайн в книжных магазинах - участницах программы.
На расходование средств отводится три месяца со дня их зачисления на счет. За это время можно приобрести бумажные, электронные или аудиокниги.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2027 году программу "Национальный кешбэк" могут существенно изменить, направив выплаты на отдельные категории товаров, где есть значительная конкуренция с импортом. Также рассматривают сокращение бюджета программы в 2,5 раза, что позволит экономить до 4 млрд. гривен в год.
Также мы рассказывали, что осенью 2026 года в Украине изменили порядок получения детских государственных выплат. Помощь по программам "єЯсла", выплаты к достижению ребенком одного года, "Пакет малыша" и "Пакет школьника" теперь перечисляют на специальный счет Дія.Карты "Забота для ребенка", который родителям нужно открыть заранее.
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