Як отримати грант на власну справу через "Дію": покрокова інструкція

"Дія"

"Дія" - це український державний сервіс, створений для спрощення доступу громадян до адміністративних послуг. За допомогою мобільного застосунку та порталу "Дія" можна отримувати державні послуги, подавати документи, зберігати цифрові версії посвідчень, довідок і ліцензій.

Нещодавно РБК-Україна писало про те, як внести зміни у ФОП через "Дію".

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