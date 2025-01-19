Як отримати грант на власну справу через "Дію": покрокова інструкція

На порталі "Дія" є можливість подати заявку на отримання фінансової підтримки у вигляді гранту для започаткування або розширення власної підприємницької діяльності.
Про те, як отримати допомогу для власної справи - в матеріалі РБК-Україна.
Для того, щоб подати заявку онлайн:
У разі схвалення вашої заявки Державним центром зайнятості зверніться до "Ощадбанку" протягом 20 робочих днів, щоб відкрити рахунок і підписати договір на отримання мікрогранту.
Заявниками можуть бути фізичні особи, які планують зареєструвати фізичну особу-підприємця (ФОП), а також чинні ФОП і юридичні особи, які відповідають таким критеріям:
Відповідно до Порядку надання мікрогрантів, рішення приймає Державний центр зайнятості, враховуючи:
Кошти гранту дозволяється використовувати на:
Розмір гранту становить від 50 тисяч до 250 тисяч гривень для більшості регіонів.
Для заявників із Харкова та Харківської області розмір фінансування може сягати до 500 тисяч гривень.
"Дія" - це український державний сервіс, створений для спрощення доступу громадян до адміністративних послуг. За допомогою мобільного застосунку та порталу "Дія" можна отримувати державні послуги, подавати документи, зберігати цифрові версії посвідчень, довідок і ліцензій.
Нещодавно РБК-Україна писало про те, як внести зміни у ФОП через "Дію".
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