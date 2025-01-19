Как получить грант на собственное дело через "Дія": пошаговая инструкция

На портале "Дія" есть возможность подать заявку на получение финансовой поддержки в виде гранта для начала или расширения собственной предпринимательской деятельности.
О том, как получить помощь для собственного дела - в материале РБК-Украина.
Для того, чтобы подать заявку онлайн:
В случае одобрения вашей заявки Государственным центром занятости обратитесь в "Ощадбанк" в течение 20 рабочих дней, чтобы открыть счет и подписать договор на получение микрогранта.
Заявителями могут быть физические лица, которые планируют зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя (ФЛП), а также действующие ФЛП и юридические лица, которые соответствуют следующим критериям:
В соответствии с Порядком предоставления микрогрантов, решение принимает Государственный центр занятости, учитывая:
Средства гранта разрешается использовать на:
Размер гранта составляет от 50 тысяч до 250 тысяч гривен для большинства регионов.
Для заявителей из Харькова и Харьковской области размер финансирования может достигать до 500 тысяч гривен.
"Дія" - это украинский государственный сервис, созданный для упрощения доступа граждан к административным услугам. С помощью мобильного приложения и портала "Дія" можно получать государственные услуги, подавать документы, сохранять цифровые версии удостоверений, справок и лицензий.
Недавно РБК-Украина писало о том, как внести изменения в ФЛП через "Дію".
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