Як отримати фінансову допомогу, якщо РФ знищила ваше житло: інструкція

Від початку широкомасштабної війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 15,3 тисячі багатоповерхівок і 115,9 тисячі приватних будинків. Українці мають право отримувати фінансову допомогу у разі того, якщо їх житло було зруйновано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Близько 1 млн громадян залишилися без даху над головою. Цифри великі, втім навіть вони не передають всієї картини, адже нині є орієнтовними", - йдеться у повідомленні. У Мінреінтеграції зазначають, що люди які втратили житло, мають право на отримання державної допомоги на проживання: 2 тис. гривень на дорослого;

3 тис. гривень на дитину або людину з інвалідністю щомісячно.