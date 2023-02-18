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Как получить финансовую помощь, если РФ уничтожила ваше жилье: инструкция

Фото: разрушенный дом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

С начала широкомасштабной войны повреждено или разрушено по меньшей мере 15,3 тысяч многоэтажек и 115,9 тысяч частных домов. Украинцы имеют право получать финансовую помощь в случае, если их жилье было разрушено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Около 1 млн граждан остались без крова. Цифры большие, впрочем даже они не передают всей картины, ведь сейчас являются ориентировочными", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции отмечают, что люди, потерявшие жилье, имеют право на получение государственной помощи на проживание:

  • 2 тыс. гривен на взрослого;
  • 3 тыс. гривен на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно.

Напомним, что в законопроекте №7198 о возмещении разрушенного или поврежденного жилья, уже начал рассматривать парламент, предусмотрены особенности обследования объектов, расположенных на оккупированных территориях и на линии фронта.

Если уничтоженный войной жилой дом или квартира находится в общей собственности, заявление о компенсации может быть подано одним из совладельцев такого объекта. Такое заявление считается поданным всеми совладельцами, при отсутствии возражений с их стороны.

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