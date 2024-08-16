Як оштрафують власника за купірування вух і хвоста собаки: пояснення юриста

Купірування хвоста та вух домашніх тварин забороняються Європейською конвенцією про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала ще у 2013 році, звертає увагу юрист.

"Порушення цієї заборони може мати наслідком адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами у вигляді штрафу від 3 400 грн до 5 100 грн із конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я", - пояснив Євген Буліменко.

Згідно зі статтею 10 Європейської конвенції про захист домашніх тварин, заборонені хірургічні операції для зміни зовнішнього вигляду домашньої тварини або для інших нелікувальних цілей:

купірування хвоста;

купірування вух;

позбавлення голосу;

видалення зубів і пазурів.

Винятки - лише за ветеринарно-медичними показниками чи для запобігання розмноженню.

Фото: Видалення пазурів Конвенція також забороняє (freepik.com)

Раніше вкорочення вух і хвоста собакам робили з міркувань користі для їхнього здоров'я і для зовнішнього вигляду. Проте сучасні ветеринари не підтверджують користі від таких процедур. Навпаки, купірування шкодить собакам, які використовують вуха і хвіст для спілкування.