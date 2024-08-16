UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як оштрафують власника за купірування вух і хвоста собаки: пояснення юриста

Фото: Огляд собаки у ветеринара (ілюстративне freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні діють норми, які захищають тварин від жорстокого поводження. Це стосується і операцій для зміни зовнішнього вигляду домашнього улюбленця.

Чи дозволяється в Україні купірування вух і хвоста собакам, у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Купірування хвоста та вух домашніх тварин забороняються Європейською конвенцією про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала ще у 2013 році, звертає увагу юрист.

"Порушення цієї заборони може мати наслідком адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами у вигляді штрафу від 3 400 грн до 5 100 грн із конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я", - пояснив Євген Буліменко.

Згідно зі статтею 10 Європейської конвенції про захист домашніх тварин, заборонені хірургічні операції для зміни зовнішнього вигляду домашньої тварини або для інших нелікувальних цілей:

  • купірування хвоста;
  • купірування вух;
  • позбавлення голосу;
  • видалення зубів і пазурів.

Винятки - лише за ветеринарно-медичними показниками чи для запобігання розмноженню.

Фото: Видалення пазурів Конвенція також забороняє (freepik.com)

Раніше вкорочення вух і хвоста собакам робили з міркувань користі для їхнього здоров'я і для зовнішнього вигляду. Проте сучасні ветеринари не підтверджують користі від таких процедур. Навпаки, купірування шкодить собакам, які використовують вуха і хвіст для спілкування.

Нагадаємо, ми писали, як карають власників тварин, що не прибирають за ними на вулиці.

Також ми писали, що загрожує українцям, які залишають тварин у машинах під час спеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Домашні твариниТвариниШтрафи