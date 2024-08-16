Как оштрафуют владельца за купирование ушей и хвоста собаки: объяснение юриста

В Украине действуют нормы, защищающие животных от жестокого обращения. Это касается и операций по изменению внешнего вида домашнего любимца.
Разрешается ли в Украине купирование ушей и хвоста собакам, в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Купирование хвоста и ушей домашних животных запрещается Европейской конвенцией о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала еще в 2013 году, обращает внимание юрист.
"Нарушение этого запрета может повлечь за собой административную ответственность за жестокое обращение с животными в виде штрафа от 3 400 грн до 5 100 грн с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья", - пояснил Евгений Булименко.
Согласно статье 10 Европейской конвенции о защите домашних животных, запрещены хирургические операции для изменения внешнего вида домашнего животного или других нелечебных целей:
Исключения - только по ветеринарно-медицинским показателям или для предотвращения размножения.
Фото: Удаление когтей Конвенция также запрещает (freepik.com)
Раньше укорочение ушей и хвоста собакам делали из соображений пользы для их здоровья и для внешнего вида. Однако современные ветеринары не подтверждают пользу от таких процедур. Напротив, купирование вредит собакам, которые используют уши и хвост для общения.
Напомним, мы писали, как наказывают владельцев животных, которые не убирают за ними на улице.
Также мы писали, что грозит украинцам, оставляющим животных в машинах во время жары.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.