Как оштрафуют владельца за купирование ушей и хвоста собаки: объяснение юриста

Купирование хвоста и ушей домашних животных запрещается Европейской конвенцией о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала еще в 2013 году, обращает внимание юрист.

"Нарушение этого запрета может повлечь за собой административную ответственность за жестокое обращение с животными в виде штрафа от 3 400 грн до 5 100 грн с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья", - пояснил Евгений Булименко.

Согласно статье 10 Европейской конвенции о защите домашних животных, запрещены хирургические операции для изменения внешнего вида домашнего животного или других нелечебных целей:

купирование хвоста;

купирование ушей;

лишение голоса;

удаление зубов и когтей.

Исключения - только по ветеринарно-медицинским показателям или для предотвращения размножения.

Фото: Удаление когтей Конвенция также запрещает (freepik.com)

Раньше укорочение ушей и хвоста собакам делали из соображений пользы для их здоровья и для внешнего вида. Однако современные ветеринары не подтверждают пользу от таких процедур. Напротив, купирование вредит собакам, которые используют уши и хвост для общения.