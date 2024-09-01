Як оштрафують за самовільне встановлення "лежачих поліцейських": пояснення юриста

Мешканці невеликих вулиць із надмірним рухом автомобілів інколи самостійно встановлюють перешкоди для транспортних засобів або обмежувачі швидкості. За це передбачена відповідальність.

Як можуть оштрафувати за встановлення "лежачого поліцейського", у коментарі РБК-Україна пояснила адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова .

Як покарають за самовільне встановлення "лежачих поліцейських"

Самостійно установлювати "лежачі поліцейські" мешканці ані приватного сектору, ані багатоповерхівок не мають право, зазначає юрист.

"Влаштування таких пристроїв зниження швидкості має відбуватись за погодженням з органами місцевого самоврядування. Оскільки окрім самого пристрою під’їзд до нього має бути обладнано відповідними дорожніми знаками", - пояснює Олена Воронкова.

За порушення порядку влаштування лежачого поліцейського може настати декілька видів відповідальності, звертає увагу адвокат.

Зокрема, за порушення правил благоустрою покарання передбачене статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та накладається у вигляді штрафу у розмірі від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340-1360 грн.

Крім того, якщо внаслідок незаконного влаштування лежачого поліцейського було спричинено пошкодження автомобілів, інших транспортних засобів або іншого майна, то також можна притягнути людину, яка встановила такі пристрої, до відповідальності за статтею 124 КУпАП.

"Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. Також можливо позбавлення права керувати транспортним засобом, але це вже для водіїв", - додає вона.

Після визнання людини, яка встановила "лежачі поліцейські", винною власник автомобіля буде мати право на отримання від неї компенсації витрат, понесених на ремонт авто.

Куди скаржитися на перешкоди на дорозі

Скаржитись треба до органу, у віданні якого знаходиться дорога – орган місцевого самоврядування або Державне агентство автомобільних доріг України, зазначає Олена Воронкова.

Уповноважений орган має здійснити перевірку та вжити заходів щодо усунення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності.

"До речі, до цих самих органів можна скаржитись, якщо під вашими вікнами влаштовують "раллі" автолюбителі – для того, щоб встановити відповідні швидкісні обмеження на ділянці дороги. Разом з тим, найбільшим питанням у таких справах я б вважала встановлення особи, яка винна у встановленні "лежачого поліцейського", - зауважує Олена Воронкова.

Судова практика показує, що органи поліції вираховують таких людей на місці, завдяки знання довіреної ділянки населеного пункту.