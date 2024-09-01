Как оштрафуют за самовольную установку "лежачих полицейских": объяснение юриста

Жители небольших улиц с чрезмерным движением автомобилей иногда самостоятельно устанавливают помехи для транспортных средств или ограничители скорости. За это предусмотрена ответственность.

Как могут оштрафовать за установление "лежащего полицейского", в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Как накажут за самовольную установку "лежачих полицейских"

Самостоятельно устанавливать "лежащие полицейские" жители ни частного сектора, ни многоэтажек не вправе, отмечает юрист.

"Установка таких устройств снижения скорости должна происходить по согласованию с органами местного самоуправления. Поскольку, кроме самого устройства, подъезд к нему должен быть оборудован соответствующими дорожными знаками", - объясняет Елена Воронкова.

За нарушение порядка устройства лежащего полицейского может наступить несколько видов ответственности, обращает внимание адвокат.

В частности, за нарушение правил благоустройства наказание предусмотрено статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и налагается в виде штрафа в размере от 20 до 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 340-1360 грн.

Кроме того, если в результате незаконного устройства лежащего полицейского были причинены повреждения автомобилей, других транспортных средств или другого имущества, то также можно привлечь человека, установившего такие устройства, к ответственности по статье 124 КУоАП.

"Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн. Также возможно лишение права управлять транспортным средством, но это уже для водителей", - добавляет она.

После признания человека, установившего "лежачие полицейские", виновным владелец автомобиля будет иметь право на получение от него компенсации расходов, понесенных на ремонт авто.

Куда жаловаться на препятствия на дороге

Жаловаться нужно в орган, в ведении которого находится дорога – орган местного самоуправления или Государственное агентство автомобильных дорог Украины, отмечает Елена Воронкова.

Уполномоченный орган должен осуществить проверку и принять меры по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности.

"Кстати, к этим же органам можно жаловаться, если под вашими окнами устраивают "ралли" автолюбители – для того, чтобы установить соответствующие скоростные ограничения на участке дороги. Вместе с тем, самым большим вопросом в таких делах я бы считала установление лица, виновного в установлении "лежащего полицейского", - отмечает Елена Воронкова.

Судебная практика показывает, что органы полиции вычисляют таких людей на месте благодаря знанию доверенного участка населенного пункта.