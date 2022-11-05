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Как оккупанты готовятся к обороне Херсона: спутниковые снимки

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Суббота 05 ноября 2022 21:29
Как оккупанты готовятся к обороне Херсона: спутниковые снимки Фото: оккупанты готовятся к обороне Херсона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные приближаются к Херсону и заставляют врага готовить оборонительные укрепления к боям за город. Судя по спутниковым фотографиям, оккупанты усиливают оборону на правом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter аналитика Бенджамина Питте.

По словам Питте, россияне тщательно готовятся к масштабным военным столкновениям с ВСУ. Новые оборонительные линии должны помочь армии РФ улучшить свое положение на фронте.

Как оккупанты готовятся к обороне Херсона: спутниковые снимки"Россия готовится потерять город Херсон и весь левый берег Днепра. Сейчас они готовятся к обороне правого берега реки", - отметил аналитик.

Как оккупанты готовятся к обороне Херсона: спутниковые снимкиСудя по спутниковым снимкам, российские военные построили длинную оборонительную линию, которая состоит из малого количества рубежей. Это подтверждает мнение, что оккупанты готовятся к мощной атаке со стороны ВСУ в спешке.

Как оккупанты готовятся к обороне Херсона: спутниковые снимки

Напомним, ранее так называемая оккупационная "власть" Херсонской области заявила о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра.

Более детально о ситуации в Херсоне и области можете узнать в материале РБК-Украина.

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