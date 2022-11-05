Как оккупанты готовятся к обороне Херсона: спутниковые снимки

Украинские военные приближаются к Херсону и заставляют врага готовить оборонительные укрепления к боям за город. Судя по спутниковым фотографиям, оккупанты усиливают оборону на правом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter аналитика Бенджамина Питте.