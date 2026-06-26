Як окрема квартира: ректор КПІ розкрив ціни на сімейні гуртожитки

Університет формує особистість не лише через навчання, а й через соціалізацію - там не лише знаходять вірних друзів, але й закохуються та створюють сім'ї. У КПІ для студентських родин є навіть спеціальні сімейні гуртожитки.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Анатолій Мельниченко.
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Очільник вишу розповів, що деякі речі передаються "у спадок", тому зараз "доводиться "розрулювати" проблеми, які накопичилися раніше".
"Один із гуртожитків фактично функціонував і був зданий в експлуатацію з низкою невирішених проблем. Нам довелося докласти чимало зусиль, щоб привести його до ладу: унормувати питання з водозабезпеченням та енергогосподарством", - поділився Мельниченко.
Водночас він нагадав, що КПІ має "давно сформований, самодостатній комплекс":
"Цих площ повністю вистачає для наших потреб, тому будувати щось нове немає жодного сенсу", - повідомив ректор.
Інше питання, за його словами, полягає в тому, що "потрібно модернізувати те, що є".
"Ми точно плануємо проекти, які дозволять зробити гуртожитки та навчальні середовища кращими й ефективнішими - передусім з енергоефективної точки зору та з погляду інклюзивності", - пояснив посадовець.
Мельниченко нагадав, що "університет формує особистість не лише через навчання, а й через соціалізацію".
"Тут знаходять вірних друзів, закохуються та створюють сім'ї... До речі, для студентських родин у нас є спеціальні сімейні гуртожитки", - розповів ректор КПІ.
Там, за його словами, "пара може комфортно жити фактично як в однокімнатній квартирі".
"Наскільки пам'ятаю, в сімейному гуртожитку для студентів, бо є ще для працівників, (вартість проживання, - Ред.) близько 3-4 тисяч гривень на місяць", - зауважив очільник вишу.
Він додав, що це - набагато менше, ніж орендувати житло десь в іншому місці.
"І тут - ти прямо на території університету живеш. Тобі 10 хвилин пройти фактично до будь-якого корпусу. І в тебе все є. Кухня, санвузол - все своє, індивідуальне", - підсумував Мельниченко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштували гуртожитки у 2025 році (в університетах Києва, Львова, Харкова та Дніпра).
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