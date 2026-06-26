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Як окрема квартира: ректор КПІ розкрив ціни на сімейні гуртожитки

07:34 26.06.2026 Пт
3 хв
Чи правда, що місць для проживання студентам сьогодні вистачає?
aimg Ірина Костенко aimg Катерина Гончарова
КПІ має сімейні гуртожитки як для викладачів, так і для студентів (фото ілюстративне: Getty Images)

Університет формує особистість не лише через навчання, а й через соціалізацію - там не лише знаходять вірних друзів, але й закохуються та створюють сім'ї. У КПІ для студентських родин є навіть спеціальні сімейні гуртожитки.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Анатолій Мельниченко.

Головне:

  • Чи вистачає місць: наявних гуртожитків КПІ сьогодні повністю достатньо для потреб студентів і викладачів, тому нове будівництво не планується.
  • Пріоритети: виш планує зосередитись на модернізації - передусім покращенні енергоефективності та інклюзивності як гуртожитків, так і навчального середовища.
  • Житло для сімей: університет має спеціальні сімейні гуртожитки, де пара може жити окремо, майже як в однокімнатній квартирі.
  • Вартість: проживання в сімейному гуртожитку коштує студентам близько 3-4 тисяч гривень на місяць, що значно дешевше за оренду житла в інших місцях.

Чи вистачає студентам КПІ гуртожитків

Очільник вишу розповів, що деякі речі передаються "у спадок", тому зараз "доводиться "розрулювати" проблеми, які накопичилися раніше".

"Один із гуртожитків фактично функціонував і був зданий в експлуатацію з низкою невирішених проблем. Нам довелося докласти чимало зусиль, щоб привести його до ладу: унормувати питання з водозабезпеченням та енергогосподарством", - поділився Мельниченко.

Водночас він нагадав, що КПІ має "давно сформований, самодостатній комплекс":

  • 35 корпусів;
  • 21 гуртожиток;
  • спортивна та культурно-мистецька інфраструктура.

"Цих площ повністю вистачає для наших потреб, тому будувати щось нове немає жодного сенсу", - повідомив ректор.

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Інше питання, за його словами, полягає в тому, що "потрібно модернізувати те, що є".

"Ми точно плануємо проекти, які дозволять зробити гуртожитки та навчальні середовища кращими й ефективнішими - передусім з енергоефективної точки зору та з погляду інклюзивності", - пояснив посадовець.

Скільки платять студенти за сімейні гуртожитки

Мельниченко нагадав, що "університет формує особистість не лише через навчання, а й через соціалізацію".

"Тут знаходять вірних друзів, закохуються та створюють сім'ї... До речі, для студентських родин у нас є спеціальні сімейні гуртожитки", - розповів ректор КПІ.

Там, за його словами, "пара може комфортно жити фактично як в однокімнатній квартирі".

Університет формує особистість не лише через навчання (інфографіка: РБК-Україна)

"Наскільки пам'ятаю, в сімейному гуртожитку для студентів, бо є ще для працівників, (вартість проживання, - Ред.) близько 3-4 тисяч гривень на місяць", - зауважив очільник вишу.

Він додав, що це - набагато менше, ніж орендувати житло десь в іншому місці.

"І тут - ти прямо на території університету живеш. Тобі 10 хвилин пройти фактично до будь-якого корпусу. І в тебе все є. Кухня, санвузол - все своє, індивідуальне", - підсумував Мельниченко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштували гуртожитки у 2025 році (в університетах Києва, Львова, Харкова та Дніпра).

Крім того, ми пояснювали, яка ситуація з гуртожитками в Державному університеті "Київський авіаційний інститут" й чи можна заселитися мешканцям столиці.

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