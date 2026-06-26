Як окрема квартира: ректор КПІ розкрив ціни на сімейні гуртожитки

Головне: Чи вистачає місць : наявних гуртожитків КПІ сьогодні повністю достатньо для потреб студентів і викладачів, тому нове будівництво не планується.

: наявних гуртожитків КПІ сьогодні повністю достатньо для потреб студентів і викладачів, тому нове будівництво не планується. Пріоритети : виш планує зосередитись на модернізації - передусім покращенні енергоефективності та інклюзивності як гуртожитків, так і навчального середовища.

: виш планує зосередитись на модернізації - передусім покращенні енергоефективності та інклюзивності як гуртожитків, так і навчального середовища. Житло для сімей : університет має спеціальні сімейні гуртожитки, де пара може жити окремо, майже як в однокімнатній квартирі.

: університет має спеціальні сімейні гуртожитки, де пара може жити окремо, майже як в однокімнатній квартирі. Вартість: проживання в сімейному гуртожитку коштує студентам близько 3-4 тисяч гривень на місяць, що значно дешевше за оренду житла в інших місцях.

Чи вистачає студентам КПІ гуртожитків

Очільник вишу розповів, що деякі речі передаються "у спадок", тому зараз "доводиться "розрулювати" проблеми, які накопичилися раніше".

"Один із гуртожитків фактично функціонував і був зданий в експлуатацію з низкою невирішених проблем. Нам довелося докласти чимало зусиль, щоб привести його до ладу: унормувати питання з водозабезпеченням та енергогосподарством", - поділився Мельниченко.

Водночас він нагадав, що КПІ має "давно сформований, самодостатній комплекс":

35 корпусів;

21 гуртожиток;

спортивна та культурно-мистецька інфраструктура.

"Цих площ повністю вистачає для наших потреб, тому будувати щось нове немає жодного сенсу", - повідомив ректор.

Інше питання, за його словами, полягає в тому, що "потрібно модернізувати те, що є".

"Ми точно плануємо проекти, які дозволять зробити гуртожитки та навчальні середовища кращими й ефективнішими - передусім з енергоефективної точки зору та з погляду інклюзивності", - пояснив посадовець.

Скільки платять студенти за сімейні гуртожитки

Мельниченко нагадав, що "університет формує особистість не лише через навчання, а й через соціалізацію".

"Тут знаходять вірних друзів, закохуються та створюють сім'ї... До речі, для студентських родин у нас є спеціальні сімейні гуртожитки", - розповів ректор КПІ.

Там, за його словами, "пара може комфортно жити фактично як в однокімнатній квартирі".

Університет формує особистість не лише через навчання (інфографіка: РБК-Україна)

"Наскільки пам'ятаю, в сімейному гуртожитку для студентів, бо є ще для працівників, (вартість проживання, - Ред.) близько 3-4 тисяч гривень на місяць", - зауважив очільник вишу.

Він додав, що це - набагато менше, ніж орендувати житло десь в іншому місці.

"І тут - ти прямо на території університету живеш. Тобі 10 хвилин пройти фактично до будь-якого корпусу. І в тебе все є. Кухня, санвузол - все своє, індивідуальне", - підсумував Мельниченко.