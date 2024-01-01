Як оформити закордонний паспорт дитині і які документи потрібні: інструкція

Закордонний паспорт можуть отримати не лише дорослі українці. Його можна оформити дітям до 16 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на паспортний цент ДП "Документ".
Закордонний паспорт для дитини в Україні можна оформити від народження. Такий документ діє чотири роки.
Для оформлення закордонного паспорта треба подати до територіального органу необхідні документи, сплатити послугу (на місці), сфотографувати дитину (або принести фотографії). Після отримання SMS, прийти і забрати закордонний паспорт дитини.
Під час оформлення заяви в Державній міграційній службі треба пройти процедуру сканування відбитків пальців рук (роблять від 12 років).
Необхідний перелік документів:
Скільки коштує закордонний паспорт
Оформлення закордонного біометричного паспорту не терміново коштує 1396 гривень, а термінового - 2036 гривень.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію".
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