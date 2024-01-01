Как оформить загранпаспорт ребенку и какие документы нужны: инструкция

Загранпаспорт могут получить не только взрослые украинцы. Его можно оформить детям в возрасте до 16 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на паспортный центр ГП "Документ".
Загранпаспорт для ребенка в Украине можно оформить с рождения. Такой документ действует четыре года.
Для оформления загранпаспорта нужно подать в территориальный орган необходимые документы, оплатить услугу (на месте), сфотографировать ребенка (или принести фотографии). После получения SMS, прийти и забрать загранпаспорт ребенка.
При оформлении заявления в Государственной миграционной службе следует пройти процедуру сканирования отпечатков пальцев рук (делают от 12 лет).
Необходимый перечень документов:
Сколько стоит загранпаспорт
Оформление заграничного биометрического паспорта не срочно стоит 1396 гривен, а срочного - 2036 гривен.
Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дію".
Также РБК-Украина писало, как оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн.
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