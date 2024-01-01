Как оформить загранпаспорт ребенку и какие документы нужны: инструкция

Загранпаспорт для ребенка в Украине можно оформить с рождения. Такой документ действует четыре года.

Для оформления загранпаспорта нужно подать в территориальный орган необходимые документы, оплатить услугу (на месте), сфотографировать ребенка (или принести фотографии). После получения SMS, прийти и забрать загранпаспорт ребенка.

При оформлении заявления в Государственной миграционной службе следует пройти процедуру сканирования отпечатков пальцев рук (делают от 12 лет).

Необходимый перечень документов:

оригинал свидетельства о рождении (вместе с заверенным переводом в случае необходимости);

если хотя бы один из родителей не был гражданином Украины на момент рождения ребенка - требуется справка о регистрации лица гражданином Украины;

если свидетельство или документ о рождении были выданы иностранными уполномоченными учреждениями за границей, может потребоваться легализация и нотариально заверенный перевод на украинский язык;

паспорт гражданина Украины в виде карты (для детей в возрасте 14 лет);

код налогоплательщика;

паспорт отца или матери;

при наличии ранее выданные загранпаспорта или проездные документы ребенка (действующие, бездействующие, оформленные на другую фамилию).

Сколько стоит загранпаспорт

Оформление заграничного биометрического паспорта не срочно стоит 1396 гривен, а срочного - 2036 гривен.