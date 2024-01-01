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Как оформить загранпаспорт ребенку и какие документы нужны: инструкция

Фото: украинцам объяснили, как оформить загранпаспорт ребенку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Загранпаспорт могут получить не только взрослые украинцы. Его можно оформить детям в возрасте до 16 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на паспортный центр ГП "Документ".

Загранпаспорт для ребенка в Украине можно оформить с рождения. Такой документ действует четыре года.

Для оформления загранпаспорта нужно подать в территориальный орган необходимые документы, оплатить услугу (на месте), сфотографировать ребенка (или принести фотографии). После получения SMS, прийти и забрать загранпаспорт ребенка.

При оформлении заявления в Государственной миграционной службе следует пройти процедуру сканирования отпечатков пальцев рук (делают от 12 лет).

Необходимый перечень документов:

  • оригинал свидетельства о рождении (вместе с заверенным переводом в случае необходимости);
  • если хотя бы один из родителей не был гражданином Украины на момент рождения ребенка - требуется справка о регистрации лица гражданином Украины;
  • если свидетельство или документ о рождении были выданы иностранными уполномоченными учреждениями за границей, может потребоваться легализация и нотариально заверенный перевод на украинский язык;
  • паспорт гражданина Украины в виде карты (для детей в возрасте 14 лет);
  • код налогоплательщика;
  • паспорт отца или матери;
  • при наличии ранее выданные загранпаспорта или проездные документы ребенка (действующие, бездействующие, оформленные на другую фамилию).

Сколько стоит загранпаспорт

Оформление заграничного биометрического паспорта не срочно стоит 1396 гривен, а срочного - 2036 гривен.

Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дію".

Также РБК-Украина писало, как оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн.

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