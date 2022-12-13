У "Дії" переселенці можуть змінити адресу реєстрації або знятись з обліку
Змінити адресу реєстрації або знятись з обліку ВПО відтепер можна онлайн у застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації у Facebook.
"Нові автоматичні послуги для вимушених переселенців у "Дії". Змінити місце проживання ВПО та скасувати статус тепер можна онлайн", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, ще на початку повномасштабного вторгнення додали можливість отримати довідку ВПО та оформити виплати. Цим сервісом скористалися понад 1,4 млн українців. Від сьогодні в застосунку "Дія" доступні ще дві нові автоматичні послуги для переселенців:
- зміна місця реєстрації (якщо ви переїхали до іншого міста України);
- скасування статусу ВПО (якщо повернулися додому).
Зазначено, що обидві послуги автоматичні. Це означає, що процес відбувається без участі держслужбовця, а вам більше не потрібно чекати на його рішення.
Раніше, щоб отримати послуги для внутрішньо переміщених осіб, треба було йти до органів соціального захисту в тому населеному пункті, де ви тимчасово перебуваєте. Зараз це кілька кліків у застосунку "Дія".
У Міністерстві додали, що скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО в "Дії". Для зміни місця реєстрації ВПО необхідно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які протягом останнього місяця переїхали до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської і Чернівецької областей, можуть отримати фінансову допомогу.
Також раніше ми писали, що в Україні почалися перевірки внутрішньо переміщених осіб, за результатами яких людей можуть позбавляти виплат.
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