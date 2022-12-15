Как оформить выплаты в єМалятко во время войны: пошаговая инструкция

Сервис єМалятко, где можно зарегистрировать ребенка и оформить выплаты, доступный онлайн и во время войны. Там родители новорожденного могут получить сразу несколько государственных услуг в зависимости от ситуации в семье.

В комментарии РБК-Украина руководитель Центрального управления Минюста Кирилл Миненко рассказал, как воспользоваться услугами сервиса во время действия военного положения.

Выплаты и регистрация ребенка. Как воспользоваться сервисом

Среди главных услуг єМалятко – регистрация рождения ребенка и помощь при ее рождении. До введения сервиса оформление услуг занимало несколько недель.

Дополнительные услуги єМалятко:

регистрация в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре (УНЗР);

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины. Услуга предоставляется автоматически только при заказе услуги по присвоению ребенку УНЗР;

регистрация места жительства ребенка.

"Зарегистрировать место жительства ребенка нужно в течение трех месяцев со дня его рождения, однако во время войны эти сроки продлеваются. К тому же ребенок в возрасте до 14 лет может быть зарегистрирован только по месту жительства родителей (или одного из них)", – объясняет собеседник.

назначение пособия при рождении ребенка.

"При заполнении заявки "Помощь при рождении" можно выбрать фактическое место жительства получателя помощи. Это особенно важно, если получатель пособия является внутренне перемещенным лицом. Важно при избрании услуги для получения денежной помощи на банковскую карту необходимо иметь социальную карту", – добавляет Кирилл Миненко.

Фото: В сервисе можно зарегистрировать ребенка и оформить выплаты (РБК-Украина/Виталий Носач)

назначение помощи многодетным семьям. На третьего и каждого следующего ребенка в семье вы будете получать по 1700 грн ежемесячно до достижения им 6 лет;

ежемесячно до достижения им 6 лет; внесение информации о ребенке в Реестр пациентов. Это ускорит время подписания декларации с педиатром или семейным врачом.

выплата денежной компенсации за "пакунок малюка".

Размер компенсации с декабря 2021 года – 6 300 грн. За них можно приобрести детские вещи офлайн или в интернет-магазинах. Их список можно найти на сайте Министерства социальной политики.

Для оформления услуг можно подать заявление онлайн через портал "Дия", офлайн в ЗАГСе или через ЦНАП.

Если ребенок родился на оккупированной территории

Чтобы установить факт рождения ребенка на оккупированной территории, нужно сделать несколько шагов. Требуется медицинское заключение и медицинское свидетельство о рождении (форма № 103/о), а также может быть справка произвольной формы без печати: ее выдает медик при отсутствии возможности заполнения свидетельства.

Независимо от места жительства (нахождения) заявителя при отсутствии оснований государственной регистрации рождения и смерти такие регистрации проводятся на основании решения суда.

Фото: Для рассмотрения дела в суде отдел ЗАГС составляет отказ в проведении государственной регистрации рождения (Виталий Носач/РБК-Украина)

Для рассмотрения дела в суде отдел ЗАГСа по просьбе заявителя составляет отказ в проведении государственной регистрации рождения. В нем излагает причины, почему регистрацию осуществить невозможно. Заявление об установлении факта рождения человека на временно оккупированной территории Украины можно подать в суд на территории Украины родителями, родственниками, представителями.

При рассмотрении дел во всех судебных инстанциях заявители освобождаются от уплаты судебного сбора. Дела установления факта рождения лица рассматриваются безотлагательно. В решении об установлении факта рождения лица обязательно должны быть указаны, установленные судом данные о:

дате рождения;

месте рождения;

сведениях о родителях.

Принятое судом решение по делам об установлении факта рождения ребенка подлежит немедленному исполнению. Копия судебного решения выдается участникам дела или безотлагательно направляется судом в орган ЗАГС по месту принятия решения, основанного для государственной регистрации и выдачи соответствующего свидетельства.