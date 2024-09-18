Як оформити відстрочку по догляду за батьками: пояснення юриста

Однією із підстав для відстрочки від мобілізації є необхідність догляду за батьками з інвалідністю. Для цього треба отримати висновок медиків про їхній стан здоров'я.

Відстрочка від мобілізації передбачена для тих, у кого один з батьків має інвалідність 1 або 2 групи. Проте бувають сім'ї, коли в обох батьків є інвалідність 3 групи і виникає питання, чи може син отримати відстрочку.

"В таких ситуаціях людина має бути непрацездатна, і її стан здоров'я потребує, щоб хтось міг здійснювати за нею догляд. Якщо обоє батьків мають інвалідність і за ними нікому доглядати, крім єдиного сина, то можна оформити постійний догляд і далі, відповідно, отримати відстрочку від мобілізації", - пояснює Катерина Аніщенко.

На її думку, лише наявності 3 групи інвалідності може бути замало. Треба оформити висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді.

"Бо ситуації можуть бути різні. Є стани, за яких з цією групою люди ходять на роботу, більш-менш нормально за собою доглядають. А є ситуації, коли стан здоров'я справді тяжкий. Але третя група – це зазвичай група "робоча", - звертає увагу юрист.

Отримати висновок про потребу в постійному догляді можна або через МСЕК, або через комісію безпосередньо в тому лікарському закладі, де спостерігається людина з інвалідністю.

"Якщо ми говоримо про лікарсько-консультативну комісію (ЛКК), треба спершу піти з актуальними обстеженнями стану здоров'я до сімейного лікаря. Далі скликається комісія (ЛКК). У порівнянні з МСЕК це простіше тим, що лікарсько-консультативна комісія засідає в тому медичному закладі, де людина прописана за місцем реєстрації і де в нього укладена декларація з лікарем", - зазначає Катерина Аніщенко.

На комісію збираються лікарі, які оцінюють і аналізують всі обставини і вирішують, чи надавати висновок про необхідність постійного догляду. Звертають увагу на те, чи може людина з інвалідністю працювати, який її стан здоров'я, передивляються медичні висновки.