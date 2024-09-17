Кому ТЦК відмовляють у відстрочці та чи мобілізують чоловіка військової: відповіді юриста

Відстрочку від мобілізації в Україні можуть надавати за різних умов. Комусь потрібен догляд за батьком з інвалідністю, а хтось вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання.

Про те, кому можуть відмовити у наданні відстрочки під час війни і що потрібно для її правильного оформлення, чи стали ТЦК масово надсилати повістки поштою – у інтерв'ю адвоката для РБК-Україна .

Адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко нагадує: якщо ви підпадаєте під якісь із критеріїв по відстрочці, це не означає, що вам її нададуть автоматично: її треба оформити відповідно до законів.

– Зараз відстрочку від мобілізації можуть отримати ті, у кого один з батьків має інвалідність 1 або 2 групи. А якщо у обох батьків є інвалідність 3 групи?

– В таких ситуаціях особа повинна бути непрацездатна, і її стан здоров'я потребує, щоб хтось міг здійснювати над нею догляд. Якщо обоє батьків мають інвалідність і за ними нікому доглядати, окрім єдиного сина, то можна оформити постійний догляд і далі, відповідно, отримати відстрочку від мобілізації.

Але, на мою особисту думку, лише наявність третьої групи інвалідності може бути замало. Треба оформити висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді. Бо ситуації можуть бути різні. Є стани, за яких з цією групою люди ходять на роботу, більш-менш нормально за собою доглядають. А є ситуації, коли стан здоров'я справді тяжкий. Але третя група – це зазвичай група "робоча".

Де брати висновок про потребу в постійному догляді? Це або МСЕК, або комісія безпосередньо в тому лікарському закладі, де спостерігається людина з інвалідністю. Якщо ми говоримо про лікарсько-консультативну комісію (ЛКК), треба спершу піти з актуальними обстеженнями стану здоров'я до сімейного лікаря.

Далі скликається комісія (ЛКК). У порівнянні з МСЕК це простіше тим, що лікарсько-консультативна комісія засідає в тому медичному закладі, де особа прописана за місцем реєстрації і де в нього укладена декларація з лікарем.

На комісію збираються лікарі, які оцінюють і аналізують всі обставини і вирішують, надати чи не надати висновок про необхідність постійного догляду. Звертають увагу на те, чи може людина з інвалідністю працювати, який зараз її стан здоров'я, передивляються медичні висновки.

Фото: Висновок ЛКК отримати простіше, бо комісія збиражтсья в томумедзакладі, де спостерігається пацієнт (armyinform.com.ua)

– Чи можна отримати відстрочку близьким родичам, якщо хтось з родини вже служить у ЗСУ?

– Така відстрочка надається, тільки коли йде мова близьких родичів, які загинули під час виконання військових обов'язків, або які під час війни зникли безвісті.

Але служба в ЗСУ одного з родичів не є підставою для отримання відстрочки. Тобто мобілізувати можуть, наприклад, рідного брата, двох синів. Можуть мобілізувати і батька, якщо за віком він молодший 60 років. І, відповідно, за віком він є військовозобов'язаним. Насправді це дуже поширена практика, і така мобілізація активно триває.

– А якщо в ЗСУ служить дружина, і в родині є неповнолітня дитина – чоловіка не мобілізують?

– Ні, це якраз підстава для відстрочки. Якщо служить дружина, чоловік має передбачене законом право на відстрочку від мобілізації, а також право бути звільненим з лав ЗСУ. В нашому нинішньому законодавстві немає окремо гендерних військових законів, тому якщо служить дружина, то чоловік має право на відстрочку. Але за умови, якщо вона служить саме в Збройних Силах України. Не у поліції, не в ДСНС. Ці служби також виконують свої обов'язки під час воєнного стану, але це не є підставою для отримання чоловіком відстрочки.

Спілкуючись з клієнтами, бачу не поодинокі випадки, коли родина приймає рішення, спираючись саме на такі обставини: дружина, маючи неповнолітню дитину, іде добровільно мобілізуватися до ЗСУ через рекрутинговий центр. Розуміючи при цьому, що її як жінку навряд чи відправлять служити на "нуль". А її чоловік тим часом отримує передбачену законодавством відстрочку від мобілізації. Таким чином він забезпечить їх сімейні права, щоб дитина залишалася з кимось з батьків.

– Чи не розцінюється це співробітниками ТЦК як можлива спроба ухилення від мобілізації?

– Ні. Оскільки, ще раз наголошу, що у нас немає окремих гендерних військових законів.

– Інше питання про мобілізацію – зараз часто вручають повістки працівники органів місцевої влади. Це законно?

– Так, це цілком законно. Бо представники органів місцевої влади, місцевого самоврядування, голови ОСББ та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) уповноважені законодавством на передачу військовозобов'язаним повісток.

Однак ця процедура повинна мати також формальний характер. Зокрема, керівник військової адміністрації, а також начальник ТЦК повинен видати відповідний наказ, де має бути вказано, що така людина уповноважена передавати військовозобов'язаним повістки за дорученням.

Фото: Студентів денньї форми навчання, які здобувають освіту вперше, не мають мобілізовувати, – Катерина Аніщенко (Getty Images)

– А якщо представники місцевої влади чи інші уповноважені кажуть, що повістка на чоловіка вже виписана, і чекає, поки він її забере? Хіба можуть виписати повістку без присутності військовозобов'язаного?

– Буває, що таке повідомлення про необхідність прийти до органів місцевої влади або в ТЦК для виконання військових законів вручають батькам чоловіка. Але такий документ не тягне за собою жодних юридичних наслідків, поки сам чоловік не розпишеться у отриманні повістки.

Я не впевнена, що у вже виписаній повністю заповнені особисті персональні дані чоловіка. Так, там можуть бути вже зазначені прізвище, ім'я та по-батькові і дата народження, бо ці дані нескладно виявити за місцем прописки у квартирі чи в будинку. Бо по багатьох будинках позалишалися прибудинкові книги, які використовували раніше. Але говорити, що там стоїть конкретна дата і, відповідно, вже почався відлік для штрафних санкцій, – однозначно ні.

Якщо має місце така ситуація, то це вже буде порушення прав. Бо повідомлення про отримання повістки має проходити належним чином – або шляхом особистого вручення з підписом військовозобов'язаним, або надіслано йому поштою.

– Чи вже є у вас в практиці випадки, коли повістки надсилали поштою, і коли за нею не з'явилися, то запускали механізм штрафів?

– Ще немає, і також не чула від колег. Така практика буде поширеною, але не так скоро, як деякі очікують. Так, поширюється інформація, що після оновлення на вимогу закону військово-облікових даних всім масово будуть надсилати ці повістки, що вони будуть генеруватися через систему "Оберіг", і що будуть вручатися тим, хто оновив дані через додаток Резерв+, через ЦНАПи або шляхом особистої явки до ТЦК і СП.

Такої масової практики немає. Але я думаю, це питання часу, коли таким шляхом почнуть надсилати повістки більш активно.

– Повертаючись до питань про відстрочку – чи мають право на неї ті, хто вперше здобуває вищу освіту і вчиться на денній формі?

– Відповім вам цитатою одного з працівників ТЦК у Києві. Він сказав: "У нас зараз стало стільки студентів, яка нація з часом буде освічена! Одному чоловіку 54 роки, а він вперше пішов навчатися в технікум, бо свого часу після школи далі ніде не вчився". Це, звісно, гумор.

Однак на сьогоднішній день в Україні на законодавчому рівні такі чоловіки мають на це повне право, оскільки для отримання освіти немає вікових обмежень. Чоловік може скористатися своїм правом на навчання, навіть якщо йому 54 роки.

Фото: Підстав для отримання відстрочки за законодавством немало: кожен випадок розглядається індивідуально (armyinform.com.ua)

Військовозобов'язаний вступає на навчання, отримує витяг із Єдиного державного реєстру освіти, де зазначено, що отримання освіти не суперечить нинішньому законодавству. І на нього розповсюджуються ті ж самі вимоги ст. 23 Закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" – він не підлягає мобілізації.

Але зазначу, що про це необхідно про це повідомляти ТЦК та СП. Не боятися, не відсиджуватися, коли вас піймають і коли може бути пізно. А все-таки завчасно направляти відповідні документи до ТЦК, як це передбачено законом. Бо наявність права на відстрочки не надає відстрочку автоматично, якщо її належним чином не оформити.

– Чи законні ситуації, коли до студентів підходять співробітники ТЦК перевірити персональні дані, просять їх пройти у військкомат?

– Є закон, який діє зараз і який діяв ще навіть до повномасштабного вторгнення. Він чітко зазначає: всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку. Тому перевіряти військово-облікові дані можуть, в цьому немає ніяких порушень. Порушенням вважатиметься в таких випадках виписування наказу на мобілізацію студентів, якщо вони справді є студентами.

До речі, вже є судова практика з цього приводу, коли оскаржують мобілізацію молодших хлопців. І, на жаль, ця практика не зовсім позитивна у бік мобілізованого. Наприклад, хлопець на момент закінчення школи пішов до ТЦК і став на військовий облік, зараз йому ще не має 25 років, але він стояв на військовому обліку, не має права на відстрочку й не є студентом. Але якщо при перебуванні на військовому обліку його було зараховано до реєстру військовозобов'язаних, то він підлягає мобілізації на загальних підставах.

– Студенти, які вчаться на денній формі навчання, за кордон виїздити не можуть?

– Ні, не можуть.

– Чи можуть отримати відстрочку від мобілізації ті, у кого дружина або дитина мають групу інвалідності?

– Якщо в родині є дитина з інвалідністю, а у дружини інвалідності немає, то чоловік може отримати право на відстрочку. В моїй практиці подібні кейси також є. Законодавством передбачено, що незалежно від наявності або відсутності у дружини інвалідності та тих чи інших захворювань, чоловік має право на відстрочку від мобілізації за наявності інвалідності у дитини.

– Раніше за наявності інвалідності у дитини чоловіку достатньо було подати до ТЦК тільки копії документів. З літа цього року стали вимагати оригінали або копії, але завірені у нотаріуса. Що саме змінилося?

– При подачі на відстрочку я загалом рекомендую своїм клієнтам завіряти всі документи. Документ, який підтверджує інвалідність дитини, є головним, від якого йде похідним вже сама довідка про явність відстрочки від мобілізації. Для дорослих з 18 років це зелений аркуш, де з двох сторін описана основна інформація про інвалідність, де вказані серія та номер документа.

Неповнолітнім дітям такі довідки не видають. Замість цього у них є висновок спеціальної форми. Знаю ситуації, коли такі довідки втрачалися. І тут проблема в тому, що їх видають лише в одному екземплярі. І тоді медичний заклад, який видавав цей висновок, може надати лише копію зі штампом. Має бути вказано, що вона відповідає оригіналу. Відповідно, такий документ треба завіряти нотаріально.

Фото: Підставою для відстрочки є служба дружини в ЗСУ, і якщо при цьому в родині є неповнолітня дитина (Getty Images)

Вважаю, що завіряти нотаріально такі документи буде правильно. Тим більше що по інвалідності дитини перелік докумнетів інших, ніж по інвалідності дорослих. Список по інвалідності дитини зазвичай більш обширний.

До речі, дітям не присвоюється група інвалідності, як дорослим (1-3 група). Дитині просто надається статус інвалідності як такий. Знаю, що деякі ТЦК разом з висновком про наявність у дитини інвалідності у якості додатку просять також надати індивідуальну програму лікування дитини.

– Якщо ТЦК відмовляє у відстрочці, бо документи не завірені нотаріально, або якихось документів не вистачає, чи можна подати їх заново?

– Гарне питання. Бо діючим в Україні законодавством повторно подавати документи не заборонено. У мене в роботі є кейс, коли людина подавала документи на відстрочку, але отримала відмову. Аргументували, що перелік документів не був повним, хоча не вказали, якого саме документу бракувало. Ми передавали тоді документи повторно.

На такі випадки при написанні заяви раджу чітко зазначати список документів, які ви передаєте. Це як опис вкладення, якщо ви відправляєте конверт. Якщо, наприклад, направляється неповний пакет позовної заяви до суду, то суд складає акт про відсутність того чи іншого документу. Тому треба бути дуже уважним. Краще не полінитися, і в заяві про надання відстрочки вказативесь перелік документів.

– Скільки часу йде на розгляд питання про надання відстрочки? Як часто бувають відмови?

– Як скоро надають – залежить від завантаження працівників ТЦК та від інших факторів. Залежить ще від району, від області. Чітких термінів немає. У мене було в практиці і два тижні, і два місяці, причому це стосувалося одного і того самого ТЦК. Треба враховувати, що хтось може бути у відпустці, що з певних причин може не зібратися комісія.

Відмови є. Наприклад, через неповний перелік документів. Також була відмова в іншій ситуації. У законі зазначено, що право на відстрочку від мобілізації має чоловік, який доглядає за матір'ю з 1 і 2 групою інвалідності.

У родича клієнта є друга група інвалідності, є акт здійснення догляду, а відмова була тому, що не надано висновку ЛКК, що особа з другою групою інвалідності потребує стороннього догляду. А в законі вказано, що має бути або акт здійснення догляду, або висновок ЛКК. Тобто не два документи одночасно.

В цій ситуації ми будемо вже подавати до суду на ТЦК. Проситимемо скасувати відмову у відстрочці, визнати відмову неправомірною і зобов'язати переглянути заяву і врешті зобов'язати надати чоловіку відстрочку.