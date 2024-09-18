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Как оформить отсрочку по уходу за родителями: объяснение юриста

Киев, Украина, Среда 18 сентября 2024 10:19
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Как оформить отсрочку по уходу за родителями: объяснение юриста Фото: Документы в ТЦК (facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова
Эксперт: Катерина Анищенко

Одним из оснований для отсрочки от мобилизации является необходимость ухода за родителями с инвалидностью. Для этого нужно получить заключение медиков об их состоянии здоровья.

Как оформить отсрочку по уходу за родителями, в интервью РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

Отсрочка от мобилизации предусмотрена для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность 1 или 2 группы. Однако бывают семьи, когда у обоих родителей есть инвалидность 3 группы и возникает вопрос, может ли сын получить отсрочку.

"В таких ситуациях человек должен быть нетрудоспособным, и его состояние здоровья требует, чтобы кто-то мог осуществлять за ним уход. Если оба родителя имеют инвалидность и за ними некому ухаживать, кроме единственного сына, то можно оформить постоянный уход и дальше, соответственно, получить отсрочку от мобилизации", – объясняет Екатерина Анищенко.

По ее мнению, только наличия 3 группы инвалидности может быть маловато. Следует оформить заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии (ВКК) учреждения здравоохранения о необходимости постоянного ухода.

"Потому что ситуации могут быть разные. Есть состояния, при которых с этой группой люди ходят на работу, более-менее нормально за собой ухаживают. А есть ситуации, когда состояние здоровья действительно тяжелое. Но третья группа – это обычно группа "рабочая", – обращает внимание юрист.

Получить заключение о необходимости постоянного ухода можно или через МСЭК, или через комиссию непосредственно в том врачебном учреждении, где наблюдается человек с инвалидностью.

"Если мы говорим о врачебно-консультативной комиссии (ВКК), нужно сначала пойти с актуальными обследованиями состояния здоровья к семейному врачу. Далее созывается комиссия (ВКК). По сравнению с МСЭК это проще тем, что врачебно-консультативная комиссия заседает в том медицинском учреждении, где человек прописан по месту регистрации и где у него заключена декларация с врачом", - отмечает Екатерина Анищенко.

На комиссию собираются врачи, которые оценивают и анализируют все обстоятельства и решают, давать ли заключение о необходимости постоянного ухода. Обращают внимание на то, может ли человек с инвалидностью работать, какое у него здоровья, пересматривают медицинские заключения.

Напомним, мы писали, мобилизуют ли мужчину в ВСУ, если служить пошла жена.

Читайте также, в каком случае украинцев могут мобилизовать даже с правом на отсрочку.

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