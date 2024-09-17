Чи мобілізують чоловіка до ЗСУ, якщо служити пішла дружина

Відстрочку від мобілізації в Україні можуть надавати за різних умов, однак автоматично вона не надається. Її необхідно оформити відповідно до чинного законодавства.

Чи мобілізують чоловіка, якщо служити пішла дружина

За словами експерта, якщо служити до лав Збройних сил під час війни пішла жінка, це є підставою для надання її чоловіку відстрочки.

"Якщо служить дружина, чоловік має передбачене законом право на відстрочку від мобілізації, а також право бути звільненим з лав ЗСУ", - наголосила вона.

Аніщенко зазначила, що в чинному українському законодавстві "немає окремо гендерних військових законів", тому якщо служить дружина, то чоловік має право на відстрочку.

"Але за умови, якщо вона служить саме в Збройних силах України. Не у поліції, не в ДСНС. Ці служби також виконують свої обов'язки під час воєнного стану, але це не є підставою для отримання чоловіком відстрочки", - уточнила юрист.

Вона розповіла також, що, спілкуючись з клієнтами, бачить не поодинокі випадки, коли родина приймає рішення, спираючись саме на такі обставини.

"Дружина, маючи неповнолітню дитину, іде добровільно мобілізуватися до ЗСУ через рекрутинговий центр. Розуміючи при цьому, що її як жінку навряд чи відправлять служити на "нуль". А її чоловік тим часом отримує передбачену законодавством відстрочку від мобілізації. Таким чином він забезпечить їх сімейні права, щоб дитина залишалася з кимось з батьків", - підсумувала адвокат.