Суспільство Освіта Гроші Зміни

Як оформити тимчасову допомогу на дитину, якщо батьки не платять аліменти: деталі

Фото: Допомога для дітей, коли батьки не платять аліменти (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні діє механізм надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких не виконують своїх обов’язків щодо сплати аліментів або місце їхнього проживання невідоме.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Кому призначається допомога

Тимчасову допомогу можуть отримати діти до 18 років у випадках, якщо:

  • один із батьків внесений до Єдиного реєстру боржників через несплату аліментів;
  • стосовно нього відкрито кримінальне провадження, він перебуває у місцях позбавлення волі, на примусовому лікуванні чи строковій службі, або його визнано недієздатним;
  • місце проживання одного з батьків не встановлено.

Розмір виплат

Сума допомоги залежить від доходів сім’ї та встановленого прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимально:

  • до 6 років - 2 563 гривні,
  • від 6 до 18 років - 3 196 гривень.

Мінімально - не менше 50% прожиткового мінімуму (від 1281,50 гривень до 1598 гривень залежно від віку).

Строки та перерахунок

Допомога призначається на шість місяців з місяця подання заяви. Її розмір перераховується у разі зміни прожиткового мінімуму чи досягнення дитиною 6 років.

Коли припиняють виплати

Виплата допомоги зупиняється, якщо:

  • встановлено місце проживання одного з батьків і він виконує рішення суду про сплату аліментів,
  • дитині виповнилося 18 років,
  • дитину влаштовано на повне державне утримання чи усиновлено,
  • в разі смерті дитини чи одного з батьків.

Як оформити

Звернутися можна:

  • особисто у сервісний центр ПФУ, ЦНАП або орган місцевого самоврядування,
  • онлайн - через портал Пенсійного фонду, мобільний застосунок або портал "Дія",
  • поштою - на адресу територіального управління ПФУ.

Для оформлення потрібна заява, копія свідоцтва про народження дитини, декларація про доходи, довідка про доходи та документи, що підтверджують підстави для призначення допомоги.

Нагадаємо, в Україні передбачені серйозні санкції для батьків, які не сплачують аліменти. Порушникам загрожують штрафи, арешт майна, заборона виїзду за кордон і навіть кримінальна відповідальність. Частину обмежень можуть зняти лише за виняткових обставин.

РБК-Україна також писало, що обов’язок батьків утримувати дітей можна виконувати не лише через аліменти, а й шляхом передачі дитині нерухомості за договором. Таке майно належить дитині, але продати його можна лише з дозволу органів опіки.

