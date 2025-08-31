Як оформити тимчасову допомогу на дитину, якщо батьки не платять аліменти: деталі

В Україні діє механізм надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких не виконують своїх обов’язків щодо сплати аліментів або місце їхнього проживання невідоме.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
Тимчасову допомогу можуть отримати діти до 18 років у випадках, якщо:
Сума допомоги залежить від доходів сім’ї та встановленого прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Максимально:
Мінімально - не менше 50% прожиткового мінімуму (від 1281,50 гривень до 1598 гривень залежно від віку).
Допомога призначається на шість місяців з місяця подання заяви. Її розмір перераховується у разі зміни прожиткового мінімуму чи досягнення дитиною 6 років.
Виплата допомоги зупиняється, якщо:
Звернутися можна:
Для оформлення потрібна заява, копія свідоцтва про народження дитини, декларація про доходи, довідка про доходи та документи, що підтверджують підстави для призначення допомоги.
Нагадаємо, в Україні передбачені серйозні санкції для батьків, які не сплачують аліменти. Порушникам загрожують штрафи, арешт майна, заборона виїзду за кордон і навіть кримінальна відповідальність. Частину обмежень можуть зняти лише за виняткових обставин.
РБК-Україна також писало, що обов’язок батьків утримувати дітей можна виконувати не лише через аліменти, а й шляхом передачі дитині нерухомості за договором. Таке майно належить дитині, але продати його можна лише з дозволу органів опіки.