Как оформить временное пособие на ребенка, если родители не платят алименты: детали

В Украине действует механизм предоставления временной государственной помощи детям, родители которых не выполняют своих обязанностей по уплате алиментов или место их проживания неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Временную помощь могут получить дети до 18 лет в случаях, если:
Сумма помощи зависит от доходов семьи и установленного прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Максимально:
Минимально - не менее 50% прожиточного минимума (от 1281,50 гривен до 1598 гривен в зависимости от возраста).
Помощь назначается на шесть месяцев с месяца подачи заявления. Ее размер пересчитывается в случае изменения прожиточного минимума или достижения ребенком 6 лет.
Выплата помощи останавливается, если:
Обратиться можно:
Для оформления требуется заявление, копия свидетельства о рождении ребенка, декларация о доходах, справка о доходах и документы, подтверждающие основания для назначения пособия.
Напомним, в Украине предусмотрены серьезные санкции для родителей, которые не платят алименты. Нарушителям грозят штрафы, арест имущества, запрет выезда за границу и даже уголовная ответственность. Часть ограничений могут снять лишь при исключительных обстоятельствах.
РБК-Украина также писало, что обязанность родителей содержать детей можно выполнять не только через алименты, но и путем передачи ребенку недвижимости по договору. Такое имущество принадлежит ребенку, но продать его можно только с разрешения органов опеки.